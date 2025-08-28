Kommunikativ och strukturerad projektingenjör till Göteborg
2025-08-28
Är du tekniskt nyfiken, gillar att ta kontakt och vill vara med och driva projekt från idé till leverans? Vi söker nu en ambitiös och strukturerad projektingenjör som vill växa i spännande industriprojekt.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta i en flexibel och strukturerad roll med inköp, teknisk koordinering och uppföljning av projekt inom kemisk processindustri. Rollen kräver att du är bekväm med att ta kontakt med leverantörer av bland annat utrustning som pumpar, instrument och maskiner. Du blir en viktig del i att ta fram helhetslösningar tillsammans med kunder och kollegor.
Du erbjuds
• En varierad roll med stort kundfokus och tekniskt ansvar
• Möjlighet att växa in i delprojektledning och affärsutveckling
Dina arbetsuppgifter
• Genomföra tekniska inköp och kontakt med leverantörer av utrustning och komponenter
• Koordinera projektflöden från design till leverans tillsammans med interna och externa parter
• Ta fram teknisk dokumentation och underlag för offertförfrågningar
• Följa upp projektstatus och bidra till affärsutveckling och delprojektledning
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom mekanik/maskin eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har god kommunikationsförmåga och initiativtagande
• Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Är bekväm med att ta kontakt och driva inköpsdialoger
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av projekt inom processindustrin
• Mekanisk kompetens och förståelse för komponentval
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9479631