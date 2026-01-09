Kommunikativ assistent sökes till skivande innerstadskvinna!
2026-01-09
Är Du en rökfri tjej mellan 20-45 år, med intresse för kultur och kreativt skrivande? Då kan det här vara rätt jobb för Dig!
Jag söker Dig som kan ta diktamen, är van vid att skriva på tangentbord och behärskar svenska på akademisk nivå.
Du är i fysiskt god form och tillräckligt stark för att vara behjälplig vid resor, hantera tvätt eller matkassar. Du bör helt enkelt inte vara rädd för att hugga i när det krävs.
Du är bra på att ta instruktioner.
Du är praktiskt lagd och kan använda en symaskin, skruvdragare eller en hammare när jag behöver fixa nåt hemma.
Du är definitivt intresserad av kultur, såsom teater och film, konst, kommunikation och/eller litteratur.
Du bör tycka om matlagning och provar gärna nya recept, samt är van vid andra hushållssysslor.
Som person är Du dessutom:
• trygg i Dig själv
• pålitlig
• noggrann
• ödmjuk och gillar att ge god service
• öppen och nyfiken på att lära Dig nya saker
Beskrivning av arbetet
Jag arbetsleder Dig och fattar själv alla beslut kring mitt liv och min vardag. Du behöver därför inte ha någon tidigare erfarenhet som personlig assistent. Vårdutbildning är inte meriterande. Däremot får Du gärna vara intresserad av skönhetsvård.
Arbetet hos mig varierar. Emellanåt arbetar jag mestadels hemifrån och din arbetsplats är då i första hand i mitt hem. Under andra perioder arbetar jag intensivt och Du behöver då kunna börja och/eller sluta ditt arbetspass på olika ställen i Stockholm. Du behöver också vara beredd på att göra både dagsutflykter och planerade resor. Då och då en längre resa utomlands.
Jag ser gärna att Du är i god fysisk form och tränar regelbundet både för att arbetet kan vara stillasittande i perioder och i andra perioder fysiskt aktivt. Alla nödvändiga hjälpmedel finns men som i alla liv stöter jag ibland på situationer som man behöver kunna lösa mer kreativt. Jag åker också gärna kommunalt och Du behöver vara bekväm med att assistera mig på tåg och buss.
I arbetsuppgifterna ingår allt från assistans med personlig hygien och hushållssysslor till handräckning och anteckningar när jag är ute eller jobbar/studerar. Mat och hälsa är viktigt för mig och därför behöver Du tycka om matlagning.
Jag älskar frihetskänslan i att leva mitt drömliv, bli en del av mitt team och bidra till detta!
Arbetstid och schema
Du arbetar dygnspass (10.00-10.00 med 5h sovande jour) på rullande schema. Alla tjänster är ca 35 timmar i genomsnitt per vecka (plus jour). Det innebär att Du arbetar ungefär två dygn per vecka och är schemalagd varannan helg.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
