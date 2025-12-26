Kommunikationsutvecklare till Kommunikationsenheten
Region Västmanland / Marknadsföringsjobb / Västerås Visa alla marknadsföringsjobb i Västerås
2025-12-26
Vill du arbeta strategiskt med kommunikation i en samhällsbärande organisation där förändring är vardag? Region Västmanland söker nu en kommunikationsutvecklare med fokus på att utveckla arbetssätt, stärka chefer och bidra till tydligare, mer effektiv kommunikation i våra verksamheter.Publiceringsdatum2025-12-26Dina arbetsuppgifter
Region Västmanland verkar inom områden som hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur, forskning och innovation. Det innebär höga krav på samordning och ett stort behov av strategisk kommunikation som bidrar till faktisk förflyttning.
I rollen som kommunikationsutvecklare arbetar du med att driva och utveckla strategiskt kommunikationsarbete i förändrings- och utvecklingsarbete. Det innebär att du:
• Tar fram och genomför kommunikationsplaner som stödjer verksamhetens mål
• Fungerar som rådgivare till chefer och projektledare i komplexa kommunikationsfrågor
• Håller ihop den kommunikativa helheten i tvärfunktionella projekt, med tydligt målgruppsfokus
• Utvecklar och implementerar nya arbetssätt, strukturer och verktyg för kommunikation
• Bidrar till ökad kommunikativ förmåga hos chefer och medarbetare genom coachande och rådgivande stöd
• Arbetar med kommunikationsfrågor som spänner från strategisk analys till operativt genomförande, inklusive media- och varumärkesrelaterade uppdrag
Om arbetsplatsen
Kommunikationsenheten består av 16 kommunikatörer och specialister som arbetar med både intern och extern kommunikation. Vi är centralt placerade i organisationen, vilket ger goda möjligheter att se helheter, påverka prioriteringar och arbeta långsiktigt.
Region Västmanland är inne i en utvecklingsfas där kraven på tydlighet, användarfokus och digitalt arbetssätt ökar både från invånare och från verksamheten. Kommunikationsenheten har ett tydligt uppdrag att utveckla kommunikationen i takt med dessa krav.
Vi värdesätter ett professionellt och tillitsfullt arbetsklimat med högt engagemang, eget ansvar, samarbete och nyfikenhet. Humor och prestigelöshet är en självklar del av vardagen.
Vi erbjuder dig:
• En strategisk och rådgivande roll med många samarbetsytor
• Möjlighet att påverka hur kommunikationen används som styr- och utvecklingsverktyg
• Arbete i både större, långsiktiga initiativ och mindre, mer agila uppdrag
• Kompetenta kollegor och ett sammanhang där kommunikation har mandat
• Variation, komplexitet och samhällsnytta
Läs mer om dina förmåner här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom kommunikation eller motsvarande kompetens. Du har erfarenhet av att arbeta med strategisk kommunikation i komplexa organisationer och är trygg i din yrkesroll.
Du har:
• arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete, gärna nära chefer och ledningsgrupper
• förmåga att analysera kommunikationsbehov och omsätta dem i genomförbara planer
• erfarenhet av att driva arbete från idé till genomförande
• goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
Som person är du analytisk, strukturerad och nyfiken. Du har integritet, mod att utmana när det behövs och förmåga att se samband i komplexa sammanhang. Du trivs i miljöer där allt inte är färdigt, där du förväntas bidra till utveckling - både av arbetssätt och av dig själv.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten kan komma att omfattas av beredskapsuppdraget "Kommunikatör i beredskap" och är då kopplad till en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Tjänsten förutsätter därmed svenskt medborgarskap.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19:onde januari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
