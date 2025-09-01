Kommunikationsstrategisk designer/Art director - Malmö, Hybrid
Vill du bidra till att utveckla framtidens hållbara mobilitet?
Vi söker en erfaren Kommunikationsstrategisk designer/Art Director som vill kombinera strategiskt arbete med kreativ produktion. Här får du möjlighet att driva kommunikationsinsatser i spännande mobilitetsprojekt och skapa tydliga, visuellt starka lösningar för en bred målgrupp.
Dina ansvarsområden
Vara ett strategiskt och praktiskt stöd i mobilitetsprojekt
Utveckla koncept och kommunikationsstrategier
Ta fram presentationsmaterial, t.ex. PowerPoint och digitala handböcker
Bidra i utvecklingen av en digital handbok inom ett EU-finansierat Interreg-projekt
Arbeta prestigelöst med både komplexa strategiska uppdrag och enklare produktioner
Samverka med projektorganisationen och säkerställa högkvalitativa leveranser
Din profil
Gedigen erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete
Mångårig erfarenhet som Art Director
Van att kommunicera med olika målgrupper och visualisera komplex information
Erfarenhet av designuppdrag för Interreg/EU-projekt och/eller offentlig verksamhet
Erfarenhet av komplexa tryckproduktioner
Relevant eftergymnasial utbildning
Meriterande:
Internationell erfarenhet och flytande engelska
Erfarenhet av mobilitetsfrågor och/eller kommunikation kring hållbarhet
Uppdragets ramar
Plats: ca 30 % onsite (Malmö/Lund), 70 % distans
Omfattning: 150-200 timmar
Start: Omgående
Slutdatum: 31 augusti 2026 (möjlighet till 12 månaders förlängning)
Ersättning: Löpande timarvode (ingen ersättning för resor eller restid)
Är du redo att kombinera strategi och kreativitet för att forma framtidens mobilitet? Ansök redan idag!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
