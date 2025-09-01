Kommunikationsstrategisk designer/Art director - Malmö, Hybrid

Sway Sourcing Sweden AB / Formgivarjobb / Lund
2025-09-01


Visa alla formgivarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Lund, Malmö, Landskrona, Helsingborg, Hässleholm eller i hela Sverige

Vill du bidra till att utveckla framtidens hållbara mobilitet?
Vi söker en erfaren Kommunikationsstrategisk designer/Art Director som vill kombinera strategiskt arbete med kreativ produktion. Här får du möjlighet att driva kommunikationsinsatser i spännande mobilitetsprojekt och skapa tydliga, visuellt starka lösningar för en bred målgrupp.

Dina ansvarsområden
Vara ett strategiskt och praktiskt stöd i mobilitetsprojekt

Utveckla koncept och kommunikationsstrategier

Ta fram presentationsmaterial, t.ex. PowerPoint och digitala handböcker

Bidra i utvecklingen av en digital handbok inom ett EU-finansierat Interreg-projekt

Arbeta prestigelöst med både komplexa strategiska uppdrag och enklare produktioner

Samverka med projektorganisationen och säkerställa högkvalitativa leveranser

Din profil

Gedigen erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete

Mångårig erfarenhet som Art Director

Van att kommunicera med olika målgrupper och visualisera komplex information

Erfarenhet av designuppdrag för Interreg/EU-projekt och/eller offentlig verksamhet

Erfarenhet av komplexa tryckproduktioner

Relevant eftergymnasial utbildning


Meriterande:

Internationell erfarenhet och flytande engelska

Erfarenhet av mobilitetsfrågor och/eller kommunikation kring hållbarhet

Uppdragets ramar

Plats: ca 30 % onsite (Malmö/Lund), 70 % distans

Omfattning: 150-200 timmar

Start: Omgående

Slutdatum: 31 augusti 2026 (möjlighet till 12 månaders förlängning)

Ersättning: Löpande timarvode (ingen ersättning för resor eller restid)


Är du redo att kombinera strategi och kreativitet för att forma framtidens mobilitet? Ansök redan idag!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Christopher Sandoval
christopher@swaysourcing.com

Jobbnummer
9484832

Prenumerera på jobb från Sway Sourcing Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sway Sourcing Sweden AB: