Kommunikationsstrateg till Försvarsstabens kommunikationsavdelning
2025-09-03
Vill du bli en del av en av Sveriges främsta kommunikationsavdelningar med en bredd av kompetenser på plats? Hos oss får du chansen att driva och utveckla kommunikation i en organisation i stark tillväxt.
Vi söker nu en kommunikationsstrateg till sektionen för Planering och Stratkom vid Försvarsstabens kommunikationsavdelning. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Den 1 september 2025 inrättas en ny organisation inom Försvarsstabens kommunikationsavdelning vid Försvarsmaktens högkvarter. Sektionen Planering och Stratkom som kommer att bestå av 23 personer som kommer att ansvara för avdelningens leveranser med fokus på planering och strategi. Sektionen ansvarar också för varumärkesutveckling och strategi kopplat till digitala kanaler. Sektionen ansvarar även för hantering av press och media både operationellt och strategiskt. Här genomförs också planering av militärstrategisk kommunikation nationellt, med allierade och partners.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som kommunikationsstrateg ansvarar du för att skapa strategier för Försvarsmaktens prioriterade kommunikation samt leda kommunikationsprojekt inom olika områden.
Ex. på arbetsuppgifter;
• Planera, projektleda och följa upp kommunikationsarbete
• Leda kommunikationsarbete
• Ge strategiskt stöd inom kommunikation till chefer och medarbetare
• Sammanställa och producera information i externt material och produkter
• Delta i analys, omvärldsbevakning och utvärderingsarbete
• Samordna kommunikation internt och med andra organisationer/myndigheter
Kvalifikationer
• Relevant utbildning från högskola eller universitet inom kommunikation, marknadsföring, journalistik eller annan eftergymnasial utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete i större organisation
• Erfarenhet av att planera och följa upp kommunikationsarbete på strategisk och operativ nivå
• Erfarenhet av att leda och driva kommunikation i projekt
• Erfarenhet av att leda kommunikationsprojekt med en tyngdpunkt mot digitala kanaler, så som webb, SoMe m.m.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i engelskaDina personliga egenskaper
För att du både ska passa för och trivas i rollen ser vi att du är en trygg och stabil person som arbetar strukturerat och med hög integritet. Du har en stark analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i komplexa frågor. Du trivs och fungerar väl i samarbete med andra, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt med fokus på resultat. Vidare kräver rollen att du har förmåga att hantera tidspress och omväxlande tempo på ett lugnt och flexibelt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmakten eller annan del av försvarssektorn
• Erfarenhet av kriskommunikation
• Erfarenhet av att ge kvalificerat kommunikationsstöd till cheferÖvrig information
Befattningen är civil och är placerad på Högkvarteret i Stockholm. Som anställd i Försvarsmakten ingår deltagande i övningar, beredskapstjänstgöring och kan innebära deltagande i nationella och internationella insatser.
Anställningsort: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare anställning som inleds med 6 månaders provanställning
Tester kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Anna Swahn, för frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2025-09-24. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
