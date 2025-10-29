Kommunikationsstrateg med fokus på platsattraktivitet
2025-10-29
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Hudiksvall
Vill du vara med och stärka bilden av Hudiksvall som plats att leva, arbeta och verka i?
Hudiksvall befinner sig i en spännande utveckling och vill vara ett självklart val för människor som söker ett bra liv och arbetsliv och för företag som vill etablera sig och växa.
För att lyckas behöver vi tydliggöra vad som gör Hudiksvall unikt och attraktivt.
Nu söker vi en erfaren kommunikationsstrateg som vill ta ett helhetsgrepp om Hudiksvalls platsvarumärke, från analys och strategi till aktiviteter som gör verklig skillnad för vår attraktionskraft.
Hos oss blir du en del av Enheten för kommunikation och attraktivitet, en liten, engagerad enhet där samarbete, prestigelöshet och idéutbyte är en självklarhet.
Vi tror på balans i livet och erbjuder därför möjlighet till distansarbete. Din arbetsplats ligger i Hudiksvalls kommunhus mitt i centrum, med tillgång till gym och närhet till både service och kommunikationer.
Här blir ditt fokus att utveckla Hudiksvalls platsvarumärke och bidra till vår attraktionskraft.
Som kommunikationsstrateg bidrar du till att skapa en tydlig och sammanhållen bild av Hudiksvall. Du blir en viktig del i den utvecklingsresa enheten befinner sig i, där vi bygger upp ett mer strategiskt arbetssätt, tydligare roller och ett långsiktigt varumärkesarbete från grunden.
Arbetsuppgifterna innefattar att:
Driva arbetet med att utveckla och genomföra strategier för Hudiksvalls platsvarumärke så att fler ser vad som gör vår plats unik och attraktiv.
- Skapa tydliga och attraktiva erbjudanden för våra viktigaste målgrupper i nära samverkan med interna och externa aktörer.
- Bidra till vårt tillväxt- och näringslivsarbete genom kommunikation som stärker företagande, inflyttning och besöksnäring.
- Följa upp och analysera insatser för att förstå effekterna och utveckla arbetet över tid.Profil
För att trivas och hantera rollen på bästa sätt ser vi att du har ett strategiskt och analytiskt sätt att tänka samt förmågan att se helheten.
Genom tydlig och engagerande kommunikation gör du det komplexa begripligt och skapar förståelse och engagemang.
Du samarbetar gärna med andra, planerar och driver arbetet strukturerat och uthålligt hela vägen i mål.Kvalifikationer
- Akademisk examen inom kommunikation, marknadsföring, samhällsvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdigt
- Erfarenhet av strategiskt kommunikations- och varumärkesarbete
Meriterande:
Erfarenhet från offentlig sektor
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I rekryteringsprocessen kan arbetsprover komma att användas.
Välkommen att skicka in din ansökan, vi ser fram emot att läsa den!
Om förvaltningen
En kommun ansvarar för många viktiga funktioner i vårt samhälle - allt från utbildning och social omsorg till teknisk service och räddningstjänst. Vi på kommunstyrelseförvaltningen ser till att alla kommunens funktioner samordnas, utvecklas och följs upp utifrån övergripande politiska beslut.
Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden, nya stadsdelar och vår landsbygd. Vi arbetar för ett mer hållbart Hudiksvall, som bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När du har en fråga, fundering eller synpunkt om Hudiksvalls kommun finns vårt Servicecenter där för att lotsa dig rätt. Vi är kommunstyrelseförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
