Kommunikationsstrateg med fokus organisations- och arbetsgivarvarumärke
Hudiksvalls kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Marknadsföringsjobb / Hudiksvall Visa alla marknadsföringsjobb i Hudiksvall
2025-10-22
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Hudiksvall
Vill du vara med och utveckla bilden av Hudiksvalls kommun - som arbetsgivare, samhällsaktör och plats att leva och verka i? Vi söker en kommunikationsstrateg som vill ta ett helhetsgrepp om kommunorganisationens varumärke och bidra till en tydlig, trovärdig och attraktiv kommunikation - både internt och externt.
Hudiksvalls kommun befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi arbetar målmedvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare, en trovärdig samhällsaktör och en effektiv organisation som skapar värde för invånare och medarbetare.
Som kommunikationsstrateg blir du en viktig del av den förflyttningen. I rollen ansvarar för att skapa en tydlig och sammanhållen bild av kommunen, stärka arbetsgivarvarumärket och se till att både invånare och medarbetare har tillgång till relevant och värdeskapande information. Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Här beskriver du vad arbetet innefattar (ta bort den här texten när du har beskrivit arbetsuppgifterna)
Hudiksvalls kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, en trovärdig samhällsaktör och en effektiv serviceorganisation. Nu söker vi en kommunikationsstrateg som vill vara med och utveckla arbetet med kommunorganisationens varumärke.
I rollen ansvarar du för att skapa en tydlig och sammanhållen bild av kommunen, stärka arbetsgivarvarumärket och bidra till att invånare och medarbetare har tillgång till aktuell och värdeskapande information.
Några rader om arbetsplatsen och enheten ska in här.
Ansvarsområden
• Utveckla och förvalta kommunorganisationens varumärke och arbetsgivarvarumärke.
• Skapa strategier, koncept och innehåll som stärker bilden av kommunen som arbetsgivare och samhällsaktör.
• Ge råd kring budskap, tonalitet och kanalval så att kommunikationen håller enhetlig linje.
• Samverka med HR kring arbetsgivarprofilering, rekryteringskommunikation och medarbetarengagemang.
• Stötta förvaltningar och chefer i att omsätta kommunikationsstrategier i praktiskt arbete.
• Följa upp och Profil
För att trivas och hantera rollen på bästa sätt behöver ser vi att du ha ett strategiskt och analytiskt sätt att tänka och förmågan att se helheten. Genom tydlig och engagerande kommunikation gör du det komplexa begripligt och skapar förståelse och engagemang. Du samarbetar gärna med andra, bygger förtroende och fungerar som en trygg och rådgivande partner som får andra att se möjligheter. Med god planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt driver du processer framåt med engagemang och uthållighet - hela vägen i mål.Kvalifikationer
• Akademisk examen inom kommunikation eller motsvarande utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdigt.
• Erfarenhet av strategiskt kommunikations- och varumärkesarbete.
• Kunskap om employer branding, internkommunikation och förändringskommunikation.
Meriterande:
• Erfarenhet från offentlig sektor.
• Erfarenhet eller utbildning inom kriskommunikation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I rekryteringsprocessen kan arbetsprover komma att användas. Inför anställning behöver du visa upp utdrag ur belastningsregistret.
Rekryteringen sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Om förvaltningen
En kommun ansvarar för många viktiga funktioner i vårt samhälle - allt från utbildning och social omsorg till teknisk service och räddningstjänst. Vi på kommunstyrelseförvaltningen ser till att alla kommunens funktioner samordnas, utvecklas och följs upp utifrån övergripande politiska beslut.
Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden, nya stadsdelar och vår landsbygd. Vi arbetar för ett mer hållbart Hudiksvall, som bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När du har en fråga, fundering eller synpunkt om Hudiksvalls kommun finns vårt Servicecenter där för att lotsa dig rätt. Vi är kommunstyrelseförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Jobbnummer
9569165