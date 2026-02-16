Kommunikationsstrateg inriktning varumärke och profilskapande kommunikation
2026-02-16
Vill du vara med och utveckla kommunikationen i Region Östergötland till nytta för patienter, invånare och medarbetare?
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som kommunikationsstrateg har du en viktig roll i att utveckla kommunikationen i Region Östergötland. Du kommer att utgöra ett kvalificerat kommunikationsstöd till ledning, chefer och verksamheter och ansvara för kommunikationen i samband med större projekt, aktiviteter och förändringar.
I rollen som kommunikationsstrateg med inriktning varumärke och profilskapande kommunika-tion, kommer du att utveckla strategier för att bygga och stärka Region Östergötlands varumärke. Det innebär bland annat att utveckla regionens varumärkesplattform.
I arbetet ingår att samordna och hålla ihop planeringen av innehåll och budskap i regionens olika kanaler internt och externt tillsammans med kollegor på våra kommunikationsenheter. Du följer den nationella debatten, fångar upp aktuella ämnen och händelser och omvandlar dem till proaktiv kommunikation.
Du gör strategiska bedömningar, analyserar kommunikationsbehov, formulerar budskap samt planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser. Du jobbar långsiktigt men kan också leverera när tiden är knapp och har förmågan att arbeta både strategiskt och operativt.
Om dig
Du har högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande.
Du har erfarenhet av varumärkesarbete i en större organisation.
Du har erfarenhet av att leda och coacha andra.
Du har jobbat med kommunikation både strategiskt och operativt och har erfarenhet av att arbeta med nyheter, sociala medier och webb.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av pressarbete och/eller kriskommunikation.
Du är strategisk och har förmåga att se olika perspektiv, samband och göra avvägningar. Du är konstruktiv och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Du kommer att ha många kontakter med olika verksamheter inom regionen, så du behöver vara lyhörd och ha god förmåga att samarbeta och skapa relationer. Att du är intresserad av människor och har ett intresse för samhällsfrågor är en förutsättning för att du ska trivas hos oss.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi ser att du är drivande, coachande, kan samarbeta och skapa engagemang och delaktighet.
Vi erbjuder dig
Du får möjlighet att bli en del av Region Östergötland - en organisation som är mitt uppe i en resa med ett brett och utmanande kommunikationsuppdrag. Vi är en förändrings- utvecklings-
inriktad och högspecialiserad verksamhet med invånarnas bästa för våra ögon. Vi ger dig en möjlighet att utvecklas och att vara med och påverka hur kommunikativ vår organisation ska vara.
Ansökan och anställning
Tjänsten är placerad på enheten för planerad kommunikation och media, som tillsammans med enheten för digital kommunikation är regionens specialistfunktion inom kommunikation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan!
