Kommunikationsstrateg - Eskilstuna eller Stockholm
Fortifikationsverket / Marknadsföringsjobb / Eskilstuna Visa alla marknadsföringsjobb i Eskilstuna
2025-10-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren kommunikationsstrateg som vill arbeta med projekt som har höga skyddsvärden och där gott omdöme och förmågan att skapa förtroende är i fokus. I rollen ansvarar du för att planera, samordna och utveckla kommunikationsinsatser samt hantera pressfrågor i en miljö där precision, förtroende och säkerhet är avgörande.
Vi äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. I en orolig värld har Fortifikationsverket ett tydligt fokus, att bygga Sveriges försvarsförmåga från grunden genom att säkerställa att aktörerna i Sveriges totalförsvar kan agera från en säker plats.
Var med och bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga
Fortifikationsverket befinner sig i ett starkt expansivt skede med stora investeringsvolymer för att fortsätta utveckla och bygga fastigheter och anläggningar inom totalförsvaret. Kommunikationsenheten består av sju medarbetare och har i uppdrag att utveckla myndighetens strategiska och operativa kommunikation. Vi stödjer verksamheten med kommunikationsplanering i komplexa byggprojekt och i det interna kommunikationsarbetet. Enheten ansvarar också för extern kommunikation och employer branding samt samverkar med aktörer inom det militära försvaret, bland annat Försvarsmakten. Kommunikationsenheten ingår i HR- och kommunikationsavdelningen, som består av cirka 40 medarbetare i övrigt fördelade på HR-enheten, utbildningsenheten och en stab.
Som kommunikationsstrateg hos oss kommer du att arbeta med strategisk och operativ kommunikationsplanering i projekt med höga skyddsvärden. Du är dessutom en del av myndighetens pressfunktion och samordnar och stöttar verksamhetens talespersoner i mediefrågor. Du tar fram budskapsunderlag och talepunkter samt bistår organisationen med budskaps- och medieträning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom kommunikation- och medievetenskap, journalistik eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig och relevant. Du har minst fem års erfarenhet av arbete med strategisk kommunikation. Du har flerårig, aktuell erfarenhet av arbete med pressfrågor samt erfarenhet av att arbete inom kommunikationsområdet vid en statlig myndighet. Du har gedigen kunskap och erfarenhet kring identifiering av skyddsvärden och hantering av säkerhetsskyddklassificerad information.
Du kommunicerar och uttrycker dig mycket väl både muntligt och skriftligt på svenska samt har goda kunskaper i engelska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom det militära försvaret. Samt erfarenhet av att arbeta i en organisation i stark tillväxt eller utveckling.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Vi behöver dig som är relationsskapande och som kan skapa förståelse och helhetssyn inom flera olika verksamhetsområden. Du kan på ett tydligt och otvunget sätt förmedla ditt budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten. Du är strukturerad, positiv, självgående och har tålamod och förmåga att arbeta strategiskt mot långsiktiga mål. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt eget arbete framåt. Du har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet, gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket är du med och stärker Sveriges försvar och säkerhet. Vi är en nära och aktiv partner till Försvarsmakten och övriga totalförsvaret. Vår strävan är att trygga vår frihet, framtid och en säkrare värld. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Anställningens placeringsort är Eskilstuna eller Stockholm. Resor förekommer frekvent i tjänsten, inom hela landet, och innebär övernattningar. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 13 november 2025. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande enhetschef Tilda Frödén 010-44 45 354 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9574575