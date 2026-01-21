Kommunikationsspecialist till nordiskt energibolag
Vår kund, en aktör inom energibranschen, söker en driven kommunikationsspecialist till sitt nordiska B2B-marknadsteam. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk, kundorienterad miljö där du bidrar till affärsmål och tillväxt med innovativ kommunikation. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är är ett nordiskt energibolag som producerar och säljer fossilfri el, fjärrvärme och fjärrkyla, och erbjuder energilösningar för både privatkunder och företag i Norden, med fokus på att hjälpa industrin att minska utsläpp och har en stor produktion av el från kärnkraft och vattenkraft. För vår kunds räkning söker vi en kommunikationsspecialist för ett konsultuppdrag med start i mars som sträcker sig cirka ett år. Du kommer att vara placerad på kontoret i Solna, och vår kund erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till delvis distansarbete. Viss resande till Finland och Norge förekommer för att träffa ditt nordiska team.
I rollen som kommunikationsspecialist kommer du att arbeta nära vår kunds svenska B2B-verksamhet och säljorganisation för att bidra till relevanta affärsmål och tillväxt. Vidare kommer du att få en nyckelroll i att utveckla och genomföra B2B-marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter som skapar mervärde för kunder och stödjer tillväxtmålen.
Dina arbetsuppgifter
Som kommunikationsspecialist kommer dina huvudsakliga ansvarsområden att bestå av att fördjupa förståelsen samt skapa intern och extern dialog kring frågor som är viktiga och relevanta för vår kund och deras intressenter. Du har en central roll i planering och utveckling av B2B-kundkommunikation för att överträffa kundernas förväntningar.
Dina primära ansvarsområden kommer att vara:
• Säkerställa sömlös kommunikation genom hela kundresan.
• Automatisera och förfina kundinteraktioner, anpassa kommunikationen till specifika segment och konsekvent tydliggöra värdet av våra tjänster.
• Spela en nyckelroll i att ta fram och genomföra B2B-kundkommunikationsinitiativ för att öka kundnöjdheten och förbättra NPS-resultat.
• Skapa och genomföra en kommunikationsplan som kopplar samman global strategi med lokala affärsprioriteringar.
• Öka förståelsen för målgruppen och hur, var och med vilken typ av innehåll de bäst nås.
• Utveckla digital kundkommunikation och stödja ett brett spektrum av kommunikationsprojekt, exempelvis marketing automation.
VI SÖKER DIG SOM
• Besitter en avancerad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Har god erfarenhet av att ta fram och utforma kundcentrerad kommunikation
• Har avancerad kunskap inom Marketing Automation och verktyg som HubSpot
• Har tidigare erfarenhet av Contentful eller liknande CMS-verktyg
• Har tidigdare erfarenhet av analys och uppföljning av resultat inom e-postmarknadsföring
• Har en avslutad relevant universitetsutbildning
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från B2B-området
• Kunskaper i andra nordiska språk (danska, finska, norska)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Optimistisk
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
