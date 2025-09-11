Kommunikationsspecialist som arbetar med framtidens infrastruktur
2025-09-11
Vill du arbeta med kommunikation som bidrar till samhällsutveckling och framtidens infrastruktur? Läs nedan - vi söker ny kollega till Kommunikationscenter Öst.
Trafikverkets kommunikation ska bidra till att bygga förtroende. När vi kommunicerar vill vi skapa intresse och förståelse för Trafikverkets verksamhet, sätta rätt förväntningar och bygga stolthet hos medarbetarna. Vi säkerställer att Trafikverkets kommunikation är sammanhållen, proaktiv och bidrar till de gemensamma målen. Vi ska också stärka myndighetens kommunikativa förmåga.
Du kommer ingå i Kommunikationscenter Öst, som är en del av avdelningen Kommunikation Östra regionen. På avdelningen arbetar vi aktivt med att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. Dina kollegor har fin laganda, stöttar varandra i med- och motgång, arbetar prestigelöst och inte minst - vill ha roligt på jobbet. Din närmsta chef kommer bli Ann Sandén Nordström.
Vi arbetar med både intern och extern kommunikation, planerar och säkerställer kommunikation till medborgare, samhälle och näringsliv vid nybyggnation, drift och underhåll av våra vägar och järnvägar.
I den här tjänsten kommer du arbeta med projektkommunikation i olika skeden, trafik- och resenärspåverkande insatser samt självständigt driva ditt eget arbeta genom att analysera, planera samt konkret genomföra och följa upp dina kommunikationsinsatser. Det innebära att du bland annat kommer arbeta med att bedöma kommunikativa utmaningar, kommunikationsplanering, målgruppsanalys, budskapsformulering, kanalval och ge strategisk kommunikationsrådgivning till verksamheten.
Jobbet passar dig som vill arbeta med kommunikationsinsatser med stor variation - allt från stora filmproduktioner och event till hantering av mediefrågor och att publicera nyheter på trafikverket.se.
Övrig information
På Trafikverket arbetar vi för att genomföra fördomsfria rekryteringar och i linje med detta är vårt fokus riktat på kandidaters kompetens och potential. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt strax efter att sista ansökningsdagen har passerat. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är preliminärt planerade att genomföras i mitten på oktober 2025. Vi håller dig informerad löpande via din angivna e-post.
Placeringsort för denna tjänst är Trafikverkets kontor i Solna. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Vem är du?
I den här rollen behöver du vara bra på att samarbeta, inkludera andra i ditt arbete, vara prestiglös och kunna bygga relationer. Du är trygg i kommunikatörsrollen, du kan vara rådgivande i kommunikationsfrågor och inge förtroende för kommunikationsarbetet.
Du har en stark egen drivkraft, du kan bedömma kommunikationsbehovet och arbeta operativt med dina kommunikationsinsatser. Du kan självständigt och strukturerat driva ditt arbete, sätta upp mål, analysera samt genomföra och följa upp effekten av kommunikationsinsatserna du ansvarar för.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap 180 hp eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flera års erfarenhet i närtid som kommunikationsspecialist
relevant erfarenhet inom en större offentligt styrd organisation/ myndighet
erfarenhet av att genomföra och målgruppsanpassa digitala kampanjer.
erfarenhet av att arbeta med produktions- och mediebyråer med tyngdpunkt på film och event samt ha god stilistisk förmåga
erfarenhet av att arbeta med digitala kanaler, främst webb och sociala medier
erfarenhet av att målgruppsanpassa texter, är en duktigt skribent med mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
erfarenhet av att arbeta med mediefrågor och kriskommunikation.
Det är också önskvärt om du har:
arbetserfarenhet av att producera enklare filmer med mobilen inklusive manus och målgruppsanpassning
erfarenhet av webbverktyget Optimizely, tidigare Episerver
erfarenhet av kommunikationsarbete med samhällsbyggnadsfrågor.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Det vi på Trafikverket gör har betydelse för människor och företag - varje dag, varje minut. Behovet av en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt är stort. Vi har ansvar för hela kommunikationsprocessen, från de stora strategiska frågorna till den operativa vardagskommunikationen.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Ann Sanden Nordström 0101235586 Jobbnummer
9505017