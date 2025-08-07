Kommunikationskonsult till lokalprojekt i staden
2025-08-07
Vi söker dig som har arbetat med kvalificerat kommunikationsarbete, med tidigare erfarenhet av projektkommunikation inom offentlig sektor, gärna i bygg- eller stadsutveckling.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att stötta lokalprojektet Traktören samt löpande kommunikationsinsatser inom stadsmiljöförvaltningens projektverksamhet.
Uppdraget omfattar både strategiskt och operativt kommunikationsarbete med syfte att bidra till ökad förståelse, engagemang och samsyn kring pågående stadsutvecklingsinsatser.
Som kommunikationskonsult kommer du att arbeta i nära samarbete med projektledare, kommunikationsenhet och andra aktörer inom Göteborgs Stad. Det strategiska målet är att skapa attraktiva, moderna och verksamhetsanpassade arbetsmiljöer samt tydlig extern dialog kring bygg- och stadsutvecklingsprojekt.
Vem är du?
Minst fem (5) års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete, både strategiskt och operativt. Tidigare erfarenhet av projektkommunikation inom offentlig sektor, gärna i bygg- eller stadsutvecklingsprojekt.
Konsulten ska ha:
* God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
* Högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller motsvarande
* Erfarenhet av digitala publiceringsverktyg och Adobe-program
* Förmåga att arbeta utifrån ett målgrupps- och användarperspektiv
Referensuppdrag ska kunna uppvisas.
Du erbjuds
Du kommer att vara anställd av Jurek Talents och vara stationerad ute hos kund, Göteborg stad. Omfattningen är på 100% (heltid). Startdatum för konsultuppdraget är omgående eller så snart möjligt och sträcker sig tom. 15 januari 2026, med chans till förlängning upp till 6 månader. frågor är du varmt välkommen att kontakta Kajsa Lidén på kajsa.liden@jurek.se
. Välkommen med din ansökan redan idag på www.jurek.se.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Om verksamheten
Jurek Recruitment & Consulting erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.
