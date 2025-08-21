Kommunikationsansvarig till Beroendecentrum Stockholm - Kungsholmen
2025-08-21
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
En unik möjlighet att bidra till Sveriges största beroendeklinik
Rollen
Som kommunikatör hos oss kommer du att arbeta i en dynamisk och stimulerande miljö tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.
Du kommer att ha en central roll i att stödja verksamheten och bidra till att göra skillnad för vår målgrupp. Du rapporterar direkt till sektionschefen och har möjlighet att påverka och utveckla vår kommunikation.
Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 5000 sek/år. Om arbetet så tillåter, har vi möjlighet att utnyttja en friskvårdstimme i veckan.
I rollen som kommunikatör kommer du bland annat:
• ge råd i kommunikationsfrågor av både strategisk och operativ karaktär
• planera, genomföra och följa upp interna och externa kommunikationsinsatser
• formulera budskap, föreslå kommunikationsstrategier och genomföra kommunikations-
insatser och projekt
• skapa innehåll i olika format som text, bild, film, foto och publicera i relevanta kanaler
• stödja chefer och specialister vid intresse från press och media
• analysera, tillgodose och utveckla Beroendecentrums interna och externa kommunikations-
behov
Du kommer även att:
• ge stöd till ledning och verksamhetschefer
• projektleda vid behov
• initiera, planera och ansvara för utveckling inom Beroendecentrum
• samarbeta med övriga stödfunktioner för att bidra till verksamhetsutveckling och säkerställa att gemensamma processer genomförs och utvecklas
• ha samarbete med kommunikatörer på central nivå där du kan behöva bistå vid kris och
övergripande projekt inom kommunikationsområdet
Grundläggande krav för tjänsten
• Akademisk examen inom kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap, stads-
vetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig erfarenhet av kommunikationsarbete av både strategisk och operativ karaktär
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• Erfarenhet av tekniska webbplattformar som Optimizely eller liknande CMS
• Mycket goda kunskaper i Adobe Creative CloudDina personliga egenskaper
Vi ser att du:
• har god samarbetsförmåga och är lyhörd, lugn och tillmötesgående i ditt bemötande
• har förmåga att se helheter och agera för hela verksamhetens bästa
• har initiativförmåga och arbetar gärna strategiskt med att utveckla kommunikatörsrollen
på ett proaktivt sätt
• är stresstålig
• är självgående och drivande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest inför nyanställning och vi tar register ur belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
