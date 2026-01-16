Kommunikations- och marknadsstrateg sökes till Nybro Energi
2026-01-16
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
Om arbetsplatsen
Nybro Energi är det lokala och kundnära energibolaget som ägs till 100 % av Nybro kommun och har en politiskt tillsatt styrelse.
Vårt uppdrag är att erbjuda vatten och avlopp, fiberanslutning, fjärrvärme samt elnät till stora delar av Nybro kommun. Vi erbjuder även elhandel till kunder i hela Sverige. Vi producerar också el som motsvarar en fjärdedel av elförbrukningen i kommunen. Bolagen inom Nybro Energi omsätter omkring 420 miljoner kronor och har ca 70 anställda.
Vill du arbeta strategiskt med kommunikation i en bransch som står i centrum för samhällsutvecklingen? Nybro Energi söker nu en Kommunikations- och marknadsstrateg som ska komplettera och stärka vår befintliga marknadsavdelning.
Om rollen
Nybro Energi förstärker nu sin kommunikations- och marknadsfunktion genom att tillsätta en ny strategisk roll. Tjänsten är ett komplement till den nuvarande Kommunikations- och marknadsansvariga.
Rollen har ett tydligt strategiskt fokus och ska bidra till att lyfta fram Nybro Energis arbete inom energifrågor, med särskild tonvikt på vattenkraft, elhandel och stödtjänstmarknaden, samt stärka vår synlighet och position nationellt. En viktig del av uppdraget är att stärka Nybro Energis digitala synlighet genom arbete med digital annonsering och sökmarknadsföring. Tillsammans med Kommunikations- och marknadsansvarig bidrar du till att utveckla ett mer långsiktigt, proaktivt och samordnat kommunikationsarbete.
Du blir en del av ett engagerat och samarbetsinriktat försäljnings- och marknadsteam där vi värdesätter prestigelöshet, kunskapsdelning och arbetsglädje. Här finns utrymme att bidra med idéer, utvecklas i din roll och arbeta nära verksamheten.
Som Kommunikations- och marknadsstrateg kommer du bland annat att:
• Utveckla kommunikationsstrategier som ökar förståelsen för elhandel, energipriser och Nybro Energis övriga erbjudanden.
• Planera, genomföra och följa upp digital annonsering i relevanta kanaler
• Arbeta med sökmarknadsföring (SEO och SEM) för att öka synlighet, trafik och räckvidd
• Skapa och samordna innehåll för digitala kanaler i linje med övergripande kommunikationsstrategier
• Skapa informationsmaterial för hushåll och företag om energimarknaden.
• Samordna och producera nyhetsbrev, informationsbrev och kampanjer kopplade till elhandel och energiförbrukning.
• Utveckla innehåll till webbplatsen som förklarar energifrågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
• Föra dialog med branschaktörer och bevaka energipolitiska frågor som påverkar bolagets kommunikation.
• Genomföra målgrupps- och omvärldsanalyser inom energibranschen.
• Följa upp och utvärdera kommunikationsinsatser och kampanjer
Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse av strategiskt kommunikations- och marknadsarbete och som trivs i en roll där du samarbetar nära andra funktioner. Du har förmåga att göra komplexa frågor begripliga och skapa kommunikation som bygger förtroende.
Vi ser gärna att du har:
• Relevant utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller liknande.
• Erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete, (meriterande från energi-, samhälls- eller annan kunskapsintensiv verksamhet).
• Erfarenhet av eller god förståelse för digital annonsering och sökmarknadsföring (SEO/SEM).
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Ett intresse för energifrågor, hållbarhet och samhällsutveckling.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett bolag som präglas av en öppen och familjär stämning med korta beslutsvägar. Vi strävar efter att vara en schysst och jämställd arbetsplats. Vi välkomnar olikheter och söker medarbetare som gillar att arbeta för teamets bästa. Nybro Energi strävar efter att vara en välmående arbetsplats och attraktiv arbetsgivare och erbjuder därför ett generöst friskvårdspaket för att medarbetare ska hålla sig friska och trivas på jobbet.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag.
Tillträde : Enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-02-16
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
