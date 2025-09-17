Kommunals a-kassa söker ersättningshandläggare till kontoret i Luleå
2025-09-17
Arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt, och a-kassornas uppdrag är avgörande i dagens samhälle.
Nu söker vi dig som vill vara med och säkerställa en god medlemsservice och effektiv handläggning av ärenden på Kommunals a-kassa.
Om rollen
Som ersättningshandläggare har du en central roll i att ge service till våra medlemmar genom att handlägga ärenden, bemanna telefonen och svara på meddelanden. Rollen ingår i a-kassans lokala enheter och är en viktig del av vår produktionsverksamhet. Du kommer att ingå i ett team där ni tillsammans arbetar för att nå uppsatta produktions- och verksamhetsmål.
Huvudsakliga ansvarsområden
- Effektiv och rättssäker handläggning av varierande ärendetyper i vårt handläggningssystem Våra Sidor.
- Service och vägledning till medlemmar och myndigheter i telefonsamtal och genom svar på meddelanden från medlemmar.
Vem är du?
På Kommunals a-kassa har vi alltid medlemmen i fokus och du förväntas vara professionell, trovärdig, empatisk och engagerad.
Din analytiska förmåga gör att du effektivt kan hantera komplexa problem och situationer. Du är en duktig kommunikatör som kan förklara även svåra ämnen på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt. Du är strukturerad och effektiv i ditt arbete, har förmågan att skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter utan att tappa i kvalitet, samt trivs med att samarbeta och bidra till gemensamma mål.
Du behöver vara öppen inför att arbetssätt kan komma att ändras och utvecklas utifrån den digitalisering som sker i hela samhället. Därför är det viktigt att du kan ta till dig ny teknik, nya arbetssätt och ny information. Vi ser gärna att du själv bidrar med idéer och tänker nytt.
Vi söker dig som har
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet och en stark vilja att utvecklas i din yrkesroll.
- Minst eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning mot juridik, ekonomi, samhällsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig, exempelvis utbildning som a-kassehandläggare
- Förmåga att tolka och tillämpa regelverk.
- Vana av att arbeta i ärendehanteringssystem och lätt för att navigera i olika tekniska miljöer.
- Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift. Vi arbetar med klarspråk vilket innebär att vi omvandlar komplexa juridiska begrepp till tydliga, lättförståeliga och korrekta texter för våra medlemmar.
- Goda kunskaper i engelska.
Meriterande
- Om du har arbetslivserfarenhet inom handläggande verksamhet, gärna med erfarenhet från a-kassa eller från myndighet som vi bedömer som relevant.
- Om du har kunskap om lagen om arbetslöshetsförsäkringen och lag om arbetslöshetskassor.
Vad erbjuder vi dig?
Vi ser rekrytering som en långsiktig investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare trivs och ges möjlighet att utveckla dina kompetenser. Vi står inför en ny lagändring och en helt ny arbetslöshetsförsäkring, vilket innebär spännande utveckling för vår verksamhet. Som ny handläggare kommer du därför att inleda din anställning med arbetsuppgifter av mer grundläggande karaktär. Allt eftersom får du succesivt bygga på dina kunskaper och bredda din kompetens, med målet att på sikt kunna hantera alla de ärendetyper som ingår i rollen som ersättningshandläggare. Om du redan har erfarenhet från a-kassa och kunskap om lagstiftningen och vårt handläggningssystem Våra Sidor kommer en individuell plan att göras för dig.
Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med engagerade kollegor i en teamorganisation där vi stöttar varandra och tillsammans driver vårt arbete framåt mot våra verksamhetsmål. På vår arbetsplats råder det en inkännande och tillåtande miljö där vi värdesätter transparens och tydlig kommunikation. Här arbetar du med frihet under ansvar och hemarbete är möjligt, naturligtvis så länge det passar verksamheten.
På våra kontor arbetar runt 30 medarbetare i trevliga lokaler och du kommer ingå i ett av våra team med handläggare.
Vi söker flera ersättningshandläggare i Luleå, med start så snart som möjligt enligt överenskommelse. Tjänsterna är tillsvidareanställningar, med krav på 6 månaders provanställning.
Vi erbjuder generösa förmåner såsom
- Veckoarbetstid på 37,5 timmar
- Möjlighet att arbeta hemifrån en del av tiden
- 32 semesterdagar och 3 fridagar
- Lunchförmån
- Årligt friskvårdsbidrag på 5 000 kronor
Kommunals a-kassa har kollektivavtal med Handels med lön och arbetsvillkor enligt gällande avtal.
Om rekryteringsprocessen
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att vi utgår från kompetenser som är viktiga i rollen. För att du ska trivas och ha rätt förutsättningar för rollen lägger vi även stor vikt vid personliga egenskaper.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansök med CV och en kort motivering till varför du är rätt person för oss.
Sista ansökningsdag är 3 oktober.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef, Maria Andersson, 073 082 13 87
Facklig representant, Annika Rova 010 442 77 65
Om Kommunals a-kassa
Kommunals a-kassa har i uppdrag att handlägga ärenden om medlemskap och betala ut ersättning till arbetslösa medlemmar. I dagsläget är knappt 600 000 personer medlemmar i Kommunals a-kassa och det är främst anställda, eller tidigare anställda, i Sveriges kommuner, regioner och församlingar. Kommunals a-kassa har åtta kontor varav ett är huvudkontoret. För mer information om Kommunals a-kassa besök gärna www.kommunalsakassa.se Ersättning
