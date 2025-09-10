Kommunalrådsekreterare till Kanslienheten, Norrköpings kommun
Är du en strukturerad och serviceinriktad person som trivs med att arbeta nära politiken? Har du god administrativ förmåga och gillar att vara spindeln i nätet? Då kan du vara vår nya kommunalrådssekreterare!
Vilka är vi?
Kommundirektörens kontor har som uppdrag att ge stöd till kommunens samtliga verksamheter för att främja effektivitet, kvalitet och innovation. Verksamheten ska vara normerande genom att utveckla och implementera riktlinjer och standarder som säkerställer en hög och jämn servicenivå över hela kommunen. Dessutom arbetar kontoret i matris med ett funktionsansvar (exempelvis inom ekonomi, styrning, kansli, registratur, HR, trygghet och säkerhet) i syfte att säkerställa efterlevnad av lagar, förordningar och interna policys och riktlinjer
Inom en av kontorets avdelningar, demokrati och stöd, finns kanslienhet tillsammans enheterna stadsarkivet, juridik- och utredningsenheten samt överförmyndaren.
Kanslienheten är navet vad gäller kvalitetssäkring av beredningsprocessen för både tjänstepersonsorganisationen och den politiska beredningen. I vår centralt placerade enhet så finns även registratur, informationssamordning, systemförvaltning samt sekretariat med kommunsekreterare samt kommunalrådssekreterare. Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som kommunalrådssekreterare är du ett viktigt stöd till kommunalråden i deras dagliga arbete. Du ansvarar för att ge administrativ service, samordna möten, hantera korrespondens och bistå med underlag inför politiska beslut.
Du arbetar med administrativ service till kommunalråden. Dina arbetsuppgifter är varierande, till exempel så ansvarar du för att samordna och handlägga ärenden, du planerar och deltar vid officiella besök, bokar resor samt administrativa uppgifter som rör kommunalråden.
En del av uppdraget som kommunalrådssekreterare innebär att du deltar vid kommunfullmäktiges presidium och planerar och organiserar de delar som hör till ditt ansvar. Du har daglig kontakt med andra aktörer, så som tjänstepersoner på kommunens olika kontor och medborgare som söker kontakt med kommunalråden, där du tar emot information samt vägleder rätt.
Vem är du?
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning, eftergymnasial utbildning inom statsvetenskap, offentlig förvaltning eller liknande är meriterande. Du har flera års erfarenhet av avancerat, kvalitativ administrativt arbete.
Du har god datavana och erfarenhet av att arbeta i dokument- och ärendehanteringssystem, och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya administrativa system. Vidare har du erfarenhet av att arbeta nära politik och ha erfarenhet av den politiska processen samt av att organisera och koordinera politiska möten. Du har även erfarenhet av att kommunicera med medborgare, media och andra aktörer.
Du har god förståelse och kunskap om kommunal organisation och för politisk styrning, samt relevant arbetslivserfarenhet från exempelvis nämndadministration inom kommunal förvaltning är meriterade.
Du har en god språklig analytisk förmåga och lätt för att utrycka dig på korrekt svenska i tal och skrift och behärskar även att kommunicera på engelska.
Som person är du serviceinriktad, lyhörd, tillmötesgående och anstränger dig för att leverera lösningar till de du har kontakt med. Du är strukturerad, självgående och har hög integritet. Du är kommunikativ, har ett gott omdöme och du har ett genuint intresse för samhällsfrågor och politiska processer.
Du tycker om och har lätt för att arbeta såväl i grupp som självständigt, och du tar gärna egna initiativ i syfte till att få det dagliga arbetet att flyta på samt för att förbättra och utveckla arbetet. Vidare har du god förståelse för organisationens struktur, politik och målsättningar.
Du är flexibel och har lätt för att ändra ditt arbetssätt utifrån verksamhetens behov och som person är du lösningsfokuserad och ansvarstagande.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag, (kvälls- helgarbete kan förekomma)
Sista ansökningsdatum: 28 september
Kontakt: Kanslichef, Julia Zetterstrand, 011-15 00 00
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
