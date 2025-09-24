Kommunalförbundet Itsam Söker En Utvecklingsinriktad Förbundsdirektör
2025-09-24
Kommunalförbundet ITSAM ansvarar i dag för den kommunala IT-verksamheten i medlemskommunerna Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Förbundet som har cirka 50 anställda med huvudkontor i Linköping befinner sig i en förändringsprocess med starkt fokus på att gå från att vara IT-leverantör till att vara en motor för medlemskommunernas utveckling. För att möta dessa krav och förväntningar bedriver vi ett processtyrt utvecklingsarbete samtidigt som vi ansvarar för att fler än 7 000 användare har en fungerande IT-miljö.
Vårt uppdrag handlar om att stödja medlemskommunerna inom verksamhet- och tjänsteutveckling samt att tillmötesgå medlemskommunernas behov av IT-tjänster och leverera dessa på ett så effektivt sätt som möjligt.
Genom ett kommunikativt förhållningssätt stödjer vi de kommunala verksamheterna i deras utveckling.
Ditt uppdrag
Förbundsdirektören är förbundets högsta tjänsteman och ansvarar för att leda och utveckla ITSAM med syfte att tillvarata medlemskommunernas intressen på bästa sätt. Förbundsdirektören har fullt ansvar för medarbetare, verksamhet samt ekonomi. I uppdraget rapporterar förbundsdirektören till direktionen, som består av förtroendevalda från medlemskommunerna, och arbetar i nära samarbete med respektive medlemskommuns tjänstemannaorganisation. En viktig uppgift är att stödja direktionen i deras arbete, förse den med underlag i ärenden och omsätta deras beslut i praktiken.Bakgrund
Vi söker efter dig som med stort engagemang vill leda och utveckla vår verksamhet med fokus på att vi har de bästa förutsättningarna att stödja våra medlemskommuner.
För att lyckas behöver du ha tidigare ledarskapserfarenhet där du framgångsrikt lett större utvecklingsarbeten och lett andra chefer i detta. Har du gjort det inom offentlig sektor, gärna kommunal, så ser vi det som meriterande då du fått en god förståelse för kommunens olika verksamheter och det kommunala uppdraget. Likaså är ledarskapserfarenhet av ett processinriktat arbetssätt meriterande. Men det är din förmåga att leda, inspirera och hantera utmaningar som kommer att vara avgörande för hur väl du kommer att lyckas i uppdraget.
Du har en eftergymnasial utbildning exempelvis inom juridik, ekonomi, statsvetenskap eller IT. En god teknisk förståelse, gärna inom tjänsteutveckling, ser vi som meriterande. Ytterligare meriterande aspekter är arbete med avtalsfrågor och kunskaper inom upphandling.
Vi vänder oss till dig med ett kommunikativt och utvecklingsinriktat ledarskap. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och leder dina medarbetare genom att vara lyhörd, transparent och att visa tillit till deras förmågor. Du har lätt för att se lösningar och bidrar med ett strategiskt synsätt i verksamheten. Som ledare skapar du ett gott samarbetsklimat och goda relationer med din omgivning. Du kan också vara tydlig och bestämd när så krävs. Vi vill att du dessutom har god förmåga att kommunicera tydligt och klart i såväl tal som skrift.
