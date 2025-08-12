Kommunala Musikskolan i Kristianstad söker Musiklärare i elbas
2025-08-12
Som lärare hos oss kommer du att ansvara för ämnesundervisning i Musikskolan. Du kommer att undervisa i elbas individuellt samt i ensemble och orkester. Andra instrument (önskvärt gitarr) och relaterande aktiviteter kan förekomma i tjänsten.
Som lärare hos oss kommer du att ansvara för ämnesundervisning i Musikskolan. Du kommer att undervisa i elbas individuellt samt i ensemble och orkester. Andra instrument (önskvärt gitarr) och relaterande aktiviteter kan förekomma i tjänsten.Kvalifikationer
Du som söker har IE-utbildning, musikhögskoleexamen eller motsvarande med inriktning elbas. Vi vill att du har erfarenhet av undervisning i elbas och vi ser gärna att du även spelar gitarr. Kompetens inom musikproduktion samt culturcrew är en fördel. Har du erfarenhet av digitala lärprocesser ser vi som meriterande.
Du har goda pedagogiska kunskaper och förmåga att anpassa undervisningen efter varje elev och dess förmåga. Givetvis har du förmåga att leda och stimulera eleverna i deras utveckling. Du är en initiativtagande person med förmåga att analysera och följa upp lärande situationer.
Förmåga att skapa goda relationer och samarbeta krävs i rollen liksom förmåga till kontakt med vårdnadshavare både av informativ och social karaktär. Vi ser gärna att du som söker till oss har B-körkort för att smidigt kunna ta dig runt inom Kristianstads kommun.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
ÖVRIGT
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.
Månadslön
