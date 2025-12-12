Kommunal primärvård växer, vi söker ssk till vårt nybyggda boende Lövberga
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Under våren 2026 kommer vårt nybyggda boende Lövberga stå klart och öppna sina verksamheter. Då vår verksamhet växer behöver vi nu utöka vårt team med två sjuksköterskor inom kommunal primärvård. Vi söker därför engagerade och drivna sjuksköterskor som vill vara med på vår resa och bli en del av vårt team på särskilt boende och korttidsenheten.
Arbetstiden är schemalagd och utförs både dag, kväll och helg. Merparten av arbetspassen är schemalagda dagtid och du arbetar endast en helg av sex. Vid arbetspass på kväll och helg arbetar du över flera verksamhetsområden: ordinärt boende, särskilt boende, korttidsenheten och LSS/psykiatri, vilket ger en flexibel och utmanande arbetsplats.
Hos oss arbetar vi utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där vi ser till varje patients individuella behov utifrån individens förutsättningar. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete, där du möter patienter med olika vårdbehov och stödinsatser. Du utmanas med kreativa och varierande arbetsuppgifter där du sätter den enskilde i centrum och ser till varje individs behov och förutsättningar.
Ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier såsom rehab, enhetschefer och undersköterskor utgör en stor del av arbetet. Vi arbetar med ledningsteam och teamsamverkan på våra enheter. Ledningsteamet består av enhetschef och legitimerad personal som tillsammans leder teamet på enheten. För att stärka patientsäkerhet, kvalitet och kontinuitet arbetar vi utifrån teamsamverkan där olika professioner i teamet möts för att skapa en samordnad och personcentrerad vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, erfarenheter inom kommunal primärvård är meriterande.
Vi ser att du har ett positivt synsätt vad gäller utveckling- och kvalitetsarbete. Du har förmågan att vara flexibel och självständig i att planera och utföra dina insatser.
Som person är du lösningsfokuserad och lyhörd samt delar med dig av din kompetens. Du har lätt för att samarbeta och är prestigelös.
Du motiveras av ett omväxlande arbete och har förmåga att tillsammans med andra skapa en teamkänsla där ni arbetar mot gemensamma mål och kompletterar varandra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-Körkort krävs samt utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
