Kommunal primärvård, söker sjuksköterska i Öckerö kommun
2025-12-19
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Kommunal primärvård, Socialförvaltningen söker sjuksköterska, meriterande med vidareutbildning som distriktsjuksköterska eller specialistsjuksköterska inom psykiatri.
Som medarbetare i den kommunala primärvården känner du dig välkommen!
Du gör skillnad varje dag för dem vi är till för. Det är en arbetsplats där engagemang, utveckling och teamarbete står i centrum. Hos oss får du ett meningsfullt, varierat och utvecklande arbete tillsammans med ett härligt gäng sjuksköterskor som är generösa både med tid och kompetens gentemot varandra. Vi jobbar personcentrerat och sätter patienten som vårdas i centrum.
Ditt uppdrag
Arbetet är omväxlande då vi förutom sedvanlig kommunal primärvård även ansvarar för all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom kommunal primärvårds ramar. Vi ansvarar för ca 300 patienter på våra 10 öar, boende på särskilt boende och i ordinärt boende.
I arbetsuppgifterna ingår, förutom hälso- och sjukvårdsuppgifter, rådgivning och handledning av personal, delegeringar, förskrivningar, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom kommunal primärvård. Vi dokumenterar i journalsystemet life care, arbetar med digital signering av läkemedel och har möjlighet att dokumentera våra insatser mobilt. Vi utvecklar vårt arbete med digitala möten och bedömningar som underlättar vårt arbete. Vi ingår även i Samverkande sjukvård, där vi åker på IVPA (i väntan på ambulans), 1177-uppdrag och assistansuppdrag. Utbildning ges fortlöpande för dessa uppdrag.
Vi söker dig som är positiv och vars arbetssätt präglas av engagemang och främjande av god arbetsmiljö. Mycket av vården som bedrivs i kommunal primärvård sker i samverkan med kollegor, andra yrkesprofessioner och i samverkan med andra instanser. Det är viktigt att ha en god helhetssyn samt vara trygg i att arbeta både självständigt och i team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, såsom förmåga att planera och samordna, ha god samarbetsförmåga, självständighet och flexibilitet.
Viss kvälls- och helgtjänstgöring.
Kvalifikationer/utbildning
• Leg. distriktsjuksköterska. Erfarenhet inom kommunal primärvård, funktionshinder, ASIH och palliativ vård är meriterande.
• Leg. Specialistsjuksköterska inom psykiatrin. Erfarenhet inom kommunal primärvård, funktionshinder, ASIH och palliativ vård är meriterande.
Körkort är ett krav.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister
uppvisas.
Intervjuer sker löpande så skynda dig med din ansökan.
I Öckerö kommun arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du friskvårdsbidrag.
