Kommittésekreterare till Kungl. Vetenskapsakademien
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om rollen
Som kommittésekreterare ansvarar du för det administrativa och operativa stödet till Kommittén för hälsofrågor och Kommittén för internationella frågor. Tjänsten är delad mellan kommittéerna och innebär nära samarbete med kommittéernas ordförande samt med många andra funktioner inom och utanför akademien.
Rollen passar dig som trivs med variation i arbetsuppgifterna, har förmåga att växla mellan självständigt arbete och samarbete, och som motiveras av att arbeta i en kunskapsintensiv miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och samordna kommittéernas arbete enligt ett årligt planeringshjul
Ansvara för löpande administration: kallelser, protokoll, mötesbokningar, arvoden och blanketter
Sköta internationell korrespondens och kontakter med europeiska akademier och nätverk
Ge projektstöd, inklusive att bistå vid ansökningar om extern finansiering
Följa upp budget i samarbete med Akademiens controller
Koordinera med interna funktioner kring till exempel evenemang, teknik, kommunikation och catering
Hålla omvärldsbevakning inom kommittéernas ämnesområden
Du blir en viktig kugge i att möjliggöra och kvalitetssäkra kommittéernas arbete.
Vi söker dig som:
har en doktorsexamen eller licentiatexamen. Även masterexamen kan vara aktuellt.
behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande.
har god vana av att korrespondera professionellt på engelska.
har god datorvana, särskilt i Office 365, och är van att arbeta i Zoom.
Det är meriterande om du har forskarbakgrund.
Du är prestigelös, strukturerad och noggrann, med en mycket god förmåga att skapa och upprätthålla ordning i såväl detaljer som helhet. Du trivs i en stödjande roll där det är andra som står i rampljuset, samtidigt som du ser till att arbetet fungerar bakom kulisserna. Du har en naturlig fallenhet för lagarbete och värdesätter att varje individ bidrar med sin del för att helheten ska lyckas. Ditt sätt att samarbeta präglas av lyhördhet, integritet och en god känsla för balans i kommunikationen - särskilt i möten med forskare, externa kontakter och internationella aktörer.
Om Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation med uppdraget att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Den omfattar alla vetenskaper, men har en tyngdpunkt på naturvetenskap och matematik. Akademien grundades 1739 och har ett globalt anseende. Den utser bland annat varje år Nobelpristagarna i fysik och kemi samt mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne och många andra priser.
Akademien samlar landets främsta forskare inom tio vetenskapliga klasser och flera tvärvetenskapliga kommittéer. Kansliet stödjer detta arbete genom professionella funktioner inom ekonomi, HR, kommunikation och verksamhetsstöd.
Som kommittésekreterare hos oss blir du del av ett engagerat team där vetenskapens roll i samhället står i centrum. Vi strävar efter att vara en inkluderande organisation som värderar jämlikhet och mångfald högt. Vi uppmanar kvalificerade kandidater med olika bakgrunder och erfarenheter att söka till tjänsten.
I den här rekryteringen samarbetar Kungl. Vetenskapsakademien med The Pace/Wise Professionals.
. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
