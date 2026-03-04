Komministrar till domkyrkan i Västerås
Vill du vara präst i en levande kyrka där tradition och samtid möts varje dag? Vi söker två alldeles vanliga komministrar som vill arbeta i en ovanligt härlig miljö i Västerås domkyrka.
I Västerås domkyrka ringer kyrkklockorna över tusen gånger om året. Här firar vi varje vecka allt från enkla vardagsmässor till söndagens jublande högmässa där någon av våra körer alltid medverkar. Lunchmässa, Knattedralen, mässa i Regnbågens alla färger eller traditionell högmässa - allt det och mycket mer är möjligt i din tjänst om du söker dig till oss.
Som komminister hos oss får du:
• Fira gudstjänst och predika i ett rikt gudstjänst- och musikliv
• Arbeta med själavård
• Undervisa och bidra i vuxnas och ungas lärande
• Samverka med ideella medarbetare och kollegor i ett engagerat arbetslag
Eftersom vi söker två präster har vi möjlighet att forma tjänsternas inriktning utifrån kompetens, erfarenhet och intresse. Kanske brinner du särskilt för det internationella arbetet genom Act Svenska kyrkan, eller för kyrkans arbete med hållbarhet och miljöfrågor. Hos oss finns utrymme att utveckla det du bär på - i samspel med församlingens behov.
Vi söker dig som
• Har kandidatexamen i teologi
• Är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning
• Har erfarenhet av gudstjänstliv, själavård och undervisning
• Har vana att samverka med ideella och att arbeta med verksamhetsplanering
• Talar och skriver svenska obehindrat
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som uttrycker en positiv attityd till ditt uppdrag och organisation. Du handlar i enlighet med fattade beslut och bidrar till en god arbetsmiljö. För att trivas som komminister i Västerås pastorat tror vi att du ser vad som behöver göras, tar initiativ och driver arbetet framåt med engagemang och ansvar. Du har lätt för att skapa ordning, planera och följa upp där du tar ansvar för helheten och bidrar till stabilitet.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid där dag-, kväll- och helgtjänstgöring förekommer. Vid frågor, kontakta gärna någon av oss som står angivna som kontaktpersoner.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Svenska kyrkan Västerås
Svenska kyrkan Västerås har ca 78 000 medlemmar. Här arbetar omkring 200 schyssta medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Här får du dels många arbetskamrater och dels många möten och kontakter med andra människor genom våra olika verksamheter. Vi som arbetar här finns i 26 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället. Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken, präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. När du väljer att arbeta hos oss bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, delta i verksamheter, prata med en präst när det krisar och mycket mer. Ersättning
