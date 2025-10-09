Komminister sökes till Luleå domkyrkoförsamling

Luleå Domkyrkoförsamling / Prästjobb / Luleå
2025-10-09


Publiceringsdatum
2025-10-09

Beskrivning
Luleå domkyrkoförsamling söker dig som vill arbeta som församlingspräst i område Öst, som omfattar stadsdelarna Örnäset, Björkskatan, Hertsön, Lerbäcken, Kronan, Lulsundet, Lövskatan, Malmudden, Skurholmen och Svartöstaden.

Du vill bidra med inspiration, fördjupning och engagemang i en levande och mångfacetterad församling.

Dina arbetsuppgifter
Som komminister ingår du i ett arbetslag tillsammans med präster, diakoner, musiker och församlingspedagoger. Tjänstgöring kan förekomma i hela församlingen.
Tjänsten omfattar bland annat:

Planering och medverkan vid gudstjänster och kyrkliga handlingar Själavård och samtal Andakter på vård- och omsorgsboenden Arbete med ungdomar och konfirmander Ansvar för kyrkvärdar Nära samarbete med kollegor inom hela församlingen Församlingen arbetar aktivt med Regnbågsnyckeln och arbete med mångfald och inkludering är en naturlig del av tjänsten.

Kvalifikationer
Du är prästvigd inom Svenska kyrkan eller behörig att tjänstgöra som präst i Svenska kyrkan. Vi söker dig som:

Har god social kompetens och samarbetsförmåga Vill bidra till ett gott arbetsklimat Har ett öppet förhållningssätt till mänsklig mångfald - vad gäller etnicitet, funktionsvariationer, ålder och sexuell läggning Är beredd att samarbeta med kollegor inom kyrkans vigningstjänst, oavsett kön Har körkort och gärna tillgång till bil

Du är en god representant för Luleå domkyrkoförsamling och har ett genuint intresse för människor och församlingsliv.

Anställningsvillkor
Vi tillämpar reglerad arbetstid. Främjande friskvård är centralt för Luleå domkyrkoförsamling och erbjuder dessutom alla våra anställda friskvårdsbidrag. Du är välkommen att skicka din ansökan!

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/686".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Luleå domkyrkoförsamling (org.nr 252004-3486)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hans Johansson
hans.johansson@svenskakyrkan.se
0920-264839

Jobbnummer
9547895

