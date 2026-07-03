Kommerskollegium söker myndighetsjurist, särskild visstidsanställning
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2026-07-03
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Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik och arbetar bland annat med EU:s frihandelsavtal, svenska företags möjligheter att importera och exportera samt handelsrelaterat utvecklingssamarbete. På Kommerskollegium befinner du dig i en internationell miljö där de stora handelspolitiska frågorna blandas med konkret problemlösning för enskilda företag och individer. Vår vision är en hållbar handel utan hinder. Hos oss arbetar cirka 110 medarbetare och vårt aktivitetsbaserade kontor är beläget centralt i Stockholm.
Kommerskollegium är en växande myndighet med flera nya arbetsuppgifter. Kommerskollegium är bland annat, sedan sommaren 2025, en beredskapsmyndighet med sektorsansvar för sektorn utrikeshandel inom det svenska civila försvaret.
Som en del av den administrativa enheten har du en central funktion för verksamheten. Enheten består av cirka 15 medarbetare som arbetar med operativt och strategiskt stöd inom bland annat IT, registratur, arkiv, HR, ekonomi, upphandling, kontors- och fastighetsadministration, juridik samt säkerhet och beredskap.
Möt några av Kommerskollegiums medarbetare som berättar om hur det är att arbeta hos oss: https://www.kommerskollegium.se/om-oss/jobba-hos-oss/mot-vara-medarbetare/
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som ny in i din juristkarriär kommer du som myndighetsjurist hos oss att arbeta med myndighetsjuridik av varierande karaktär, till exempel utlämnande av allmän handling, rättsliga myndighetsövergripande frågor, arbete med styrdokument och dataskyddsfrågor, frågor kring upphandling och statsstöd. Du involveras i spännande utvecklingsprojekt inom stöd- och sakverksamhet, både operativt och mer strategiskt och du kommer i kontakt med både nationell och internationell lagstiftning. Du kommer vid behov även att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom myndighetens säkerhetsskydd, signalskydd och beredskap. Vid arbetstoppar kommer du också tillfälligt bidra till registratorsfunktionen vid myndigheten.
Arbetet är utvecklande och lärorikt och du får möjligheten att tillsammans med chefsjurist och andra jurister vid enheten säkerställa en god förvaltningskultur hos oss och utvecklas i din juristkarriär.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en jur.kand. examen och något eller några års erfarenhet av myndighetsjuridiska frågor inom offentlig förvaltning. Det är meriterande om du har arbetat med att ta fram styrdokument samt om du har arbetat med säkerhetsskydds-, signalskydds- eller beredskapsfrågor. Vi ser det också som meriterande om du är notariemeriterad.
Du uppskattas för ditt sätt att samarbeta med andra, är lyhörd och smidig i ditt sätt och hittar vägar framåt. Du är initiativtagande och driver dina frågor på ett lyckat sätt, på egen hand och tillsammans med andra utifrån ett verksamhetsperspektiv.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av att arbeta hos oss men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/01525". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommerskollegium
(org.nr 202100-2007)
Box 6803 (visa karta
)
113 86 STOCKHOLM Arbetsplats
Kommerskollegium Kontakt
Saco
Isaac Ouro-Nimini Hansen +4686904800 Jobbnummer
9991452