Kommerskollegium söker en beredskapshandläggare (vikariat)
Kommerskollegium / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-13
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, handelsrelaterat internationellt utvecklingssamarbete, EU:s inre marknad och handelspolitik och arbetar bland annat med frågor som EU:s frihandelsavtal, svenska företags möjligheter att importera och exportera och fattigdomsbekämpning genom handel.
På Kommerskollegium befinner du dig i en internationell miljö där de stora handelspolitiska frågorna blandas med konkret problemlösning för enskilda företag och individer. Vår vision är en hållbar handel utan hinder. Hos oss arbetar cirka 100 medarbetare och vårt nya aktivitetsbaserade kontor är beläget centralt i Stockholm.
Möt några av Kommerskollegiums medarbetare som berättar om hur det är att arbeta hos oss: https://www.kommerskollegium.se/om-oss/jobba-hos-oss/mot-vara-medarbetare/
Du kommer att ingå i den administrativa enheten som har en central funktion för verksamheten. Enheten består av ett tiotal medarbetare som arbetar med operativt och strategiskt stöd inom bland annat IT, registratur, arkiv, HR, ekonomi, upphandling, kontors- och fastighetsadministration samt juridik, säkerhet och beredskap.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Kommerskollegium är sedan sommaren 2025 beredskapsmyndighet med sektorsansvar för den nya sektorn utrikeshandel. I arbetet med att utveckla våra nya uppgifter behöver vi förstärkning i form av ett vikariat. Som beredskapshandläggare vid den administrativa enheten har du en stödjande funktion gentemot ledning, chefer och medarbetare inom myndighetens beredskapsarbete och säkerhetsskydd. Din kompetens kommer att vara viktig i arbetet med att vidareutveckla myndighetens arbete kopplat till båda dessa områden.
I rollen ingår att självständigt och tillsammans med kollegor planera, genomföra och följa upp myndighetens beredskapsplanering samt arbeta med frågor som rör myndighetens säkerhetsskyddsarbete. Du bidrar med analyser, riskbedömningar, föreslår förbättringar och utvecklingsaktiviteter samt tar fram förslag till styrande dokument som stöd för verksamheten. Du bidrar också i planering och genomförande av interna utbildningar och övningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning, gärna med inriktning mot krisberedskap, samhällssäkerhet, säkerhetsskydd, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har gedigen erfarenhet av arbete med beredskapsplanering inom totalförsvaret samt goda kunskaper om de regelverk som är kopplade till områdena. Vi ser det som meriterande om du har gått utbildningar med inriktning mot beredskap och säkerhetsskydd vid Försvarshögskolan eller andra likvärdiga utbildningsinstitut som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Har du arbetat med frågorna vid en statlig myndighet ser vi även det som meriterande.
Som person är du lyhörd, lyssnar in och uppskattas för ditt smidiga sätt att samarbeta. Du har ett lösningsfokus i det du tar dig för, driver uppgifter framåt och slutför dessa med goda resultat. För arbetet är det också viktigt att du har en god problemlösande analysförmåga, kan sätta dig in i komplexa frågor, förstå dessa och dra slutsatser om vilken som är den bästa vägen framåt.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
ÖVRIGT
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av att arbeta hos oss men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommerskollegium
(org.nr 202100-2007) Kontakt
Chef för den administrativa enheten
Karl Elofsson 08-690 48 01 Jobbnummer
9681879