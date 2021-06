Kommersiellt affärsstöd till Siemens Energy i Finspång - Experis AB - Kontorsjobb i Finspång

Experis AB / Kontorsjobb / Finspång2021-06-30Vi söker dig som har intresse för att utvecklas i en utmanande miljö med möjlighet till internationella kontakter. Du har ett intresse för internationell handel och erfaren vid att hantera komplexa frågor. Varmt välkommen med din ansökan!Ort: FinspångStart: AugustiOmfattning: 100%Inom Nyförsäljning Business administration för offertframtagning (Försäljning) av Gas Turbiner behöver vi omgående tillsätta en Commercial Sales Manager med fokus på Power Generation, placeringsort Finspång.Du kommer att vara en aktiv del av försäljnings- och offertavdelningarna med kontakter i Finspång och runt om i världen på daglig basis. Säljprocessen kan i sin helhet ta flera år till en vunnen order. Ditt fokus kommer att vara den del av processen som börjar med att beslut tagits att en fast offert ska göras tilldess att avslut och överlämning tillprojekt genomförande organisationen sker.Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak:* Att stödja Commercial Sales Managers som sitter fysiskt antingen i Finspång eller på någon av våra sales hubs ute i världen med framtagande av offertdokumentation och underliggande kalkyler* Administration och framtagande av avtalsdokument till så väl interna som externa kunder till Siemens i Finspång* Framtagande av kostnadsinformation och kontroll av ej produktspecifika kostnader* Finansiella kostnader i kalkyler, såsom projekt specifika valutakurser och Siemens interna överenskommelser med bolag i det land som installation av gasturbinerna ska ske* Att stödja Proposals Managers med uppdelning av kostnadskalkyler beroende på vald kontraktsstruktur* Att följa upp och analyserakostnader i samband med offertframtagning, jämförelser mellan produkter, marknaderArbetet omfattar även till viss del att aktivt arbeta med vidareutveckling av verksamheten medhuvudfokus på offertframtagning och LoA process inom affärsenhet IGT.Den vi sökerVi söker Dig som har intresse för att utvecklas i en utmanande miljö med möjlighet till internationella kontakter. Du behöver ha ett intresse för internationell handel samt kunna sammanställa och åskådliggöra större datamängder på ett överskådligt sätt. Du får gärna ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Kvalifikationer för tjänsten:Din utbildning kan vara internationell ekonomi, Affärsjuridik med ekonomiskt intresse alternativt civilingenjör med ekonomiskt intresse eller annan likvärdig bakgrund.Som person är du resultatorienterad, strukturerad samt har ett konsekvent förhållningssätt till komplexa frågor.Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift, är en förutsättning, övriga språk är meriterande. Siemens i Finspång har kunder över hela världen, du bör därför tycka att det är intressant och stimulerande med andra kulturer.Vad vi kan erbjuda digSom konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Experis är vi stolta över våra konsulter, och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla. Våra konsulter erbjuds en trygg anställning inom kollektivavtal, med bl.a. övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar.AnsökanAnsök via ansökningslänken här bredvid. Har du frågor är du välkommen att mejla ansvarig konsultchef på eva.wisth@jeffersonwells.se . Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-06-30Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-07-28Experis AB5839378