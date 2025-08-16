Kommersiell redaktör till NTM Media i Norrköping
Visstidsanställning med placeringsort Norrköping. Från årsskiftet viss pendling till Eskilstuna. Anställningen är från oktober 2025 (eller efter överenskommelse) till och med augusti 2026 med chans till fortsättning.
Har du en journalistiskt bakgrund och/eller erfarenhet från content marketing? Då kan du vara personen vi söker till NTM Medias Content Studio. Teamet är utspridd på flera orter där koncernen har redaktioner och nu behöver vi en kommersiell redaktör för att stärka upp på huvudkontoret i Norrköping. Då en av våra medarbetare i Eskilstuna går på föräldraledighet efter årsskiftet så ingår viss pendling dit efter behov och överenskommelse.
Vi letar efter en självgående och rutinerad person som har lätt för att sätta vassa rubriker - och tycker att analys och optimering känns spännande! Du jobbar nära det lokala säljteamet och när du blivit varm i kläderna hänger du gärna med på kundmöten.
I rollen som kommersiell redaktör växlar du mellan att skapa och planera textinnehåll till våra kunder. Främst digitala nativeartiklar som publiceras i våra lokala titlar. Du kommer även ta fram innehåll till olika annons- och kundtidningar och eventuellt också till andra externa uppdrag.
Utöver det skrivna ordet behärskar du även enklare fotografering.
Som person gillar du kontakten med nya människor - att bygga relationer med kunder och samarbeta med säljare är en viktig del i rollen.
Har du en journalistiskt bakgrund eller stor förståelse för det journalistiska hantverket förstår du vikten i att hitta rätt vinkel och hur man därefter skapar ett spännande innehåll. Det är viktigt att texterna vi tar fram åt våra kunder är intressanta och relevanta för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.
Titlarna inom NTM-koncernen sätter stort värde i att förtjäna sin trovärdighet i varje publicering. Som kommersiell redaktör hos oss är det därför viktigt att du förstår och kan förena kundens önskemål med våra publicistiska riktlinjer.
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi som en del av vår rekryteringsprocess bakgrundsanalyser på utvalda kandidater.
För frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef maria.ekman@ntm.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken.
Vi har medarbetare på lokal marknad från Småland till Norrbotten. Våra medierådgivare och reklambyrån Fluid hjälper företag med kampanjer, innehåll och strategi. Flertalet av våra egna tidningar trycks hos Pressgrannar och Tryck i Norr, och delas ut av vårt distributionsbolag Svensk Hemleverans, som också erbjuder morgonpigga hemleveranser för både brev och paket, tex från vår egen e-handel.
Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.
Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande. Ersättning
