Kommersiell projektledare till Siemens Energy
Experis AB / Controllerjobb / Finspång Visa alla controllerjobb i Finspång
2026-06-15
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, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du ta helhetsansvar för de kommersiella och finansiella aspekterna i projekt och bidra till framgångsrika leveranser? Vi söker en driven och analytisk kommersiell projektansvarig som trivs med att arbeta nära projektledare och affärspartners
Om rollen
I rollen som kommersiell projektledare ansvarar du för att säkerställa projektens kommersiella framdrift, där du skyddar affären, optimerar lönsamheten och bygger långsiktiga kundrelationer. Du arbetar nära den tekniska projektledaren och agerar navet i frågor som rör avtal, finansiering, risk och uppföljning. Rollen innebär många kontaktytor internt och externt, där du representerar bolaget med hög integritet och professionalism.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Hantera och optimera projektens finansiella resultat
Ansvara för korrekt och uppdaterad kommersiell projektdokumentation
Vara kommersiell kontakt gentemot kunder, partners och interna funktioner
Hantera bankgarantier, remburser och andra betalningssäkerheter
Stödja projektledaren i arbetet med risk- och möjlighetsanalys samt i att förebygga och minimera kostnadsöverskridanden
Säkerställa efterlevnad av kontraktskrav, villkor och finansiella åtaganden Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Du är en driven och affärsmässig person som trivs i en roll med stort ansvar och många kontaktytor. Du har god samarbetsförmåga och kan samtidigt ta självständiga beslut när det behövs. Du är strukturerad, noggrann när situationen kräver det och har en god förmåga att prioritera och leverera med hög kvalitet även under tidspress.
Vidare söker vi dig som har:
En kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi, finans eller ett närliggande område.
Erfarenhet inom projektekonomi/redovisning eller andra kommersiella områden.
God system- och IT-vana, gärna inom SAP samt Microsoft-applikationer.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom att vi har några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken som kunder har vi stora möjligheter att erbjuda utvecklande uppdrag över tid. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område, som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Genom att kombinera vår branscherfarenhet med vår kunskap om kandidatens potential, får vi såväl talanger som verksamheter att växa och utvecklas.
Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
602 23 FINSPÅNG Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Evelina Karlsson evelina.karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9963278