Kommersiell projektledare | Jefferson Wells | Finspång
Experis AB / Civilingenjörsjobb / Finspång Visa alla civilingenjörsjobb i Finspång
2026-07-06
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, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en internationell miljö där affärsfokus, ekonomi och projektledning möts? Siemens Energy söker nu en kommersiell projektledare till Global Service Operations för medelstora gasturbiner.
Här får du möjlighet att ta ett helhetsansvar för projektens kommersiella och finansiella framgång samtidigt som du samarbetar med kollegor världen över. Du blir en viktig del av ett inkluderande team med starkt fokus på utveckling, ansvar och samarbete. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill bidra till framtidens energilösningar hos en global marknadsledare.
Om uppdraget
I rollen som kommersiell projektledare ansvarar du för projektens kommersiella och finansiella styrning under genomförandefasen. Du arbetar nära projektledare och övriga intressenter för att säkerställa projektens lönsamhet, efterlevnad och ekonomiska uppföljning. Rollen innebär många kontaktytor och möjlighet att arbeta i en internationell organisation med komplexa projekt.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
* Ansvara för projektens kommersiella och finansiella frågor.
* Säkerställa korrekt redovisning, rapportering och efterlevnad av IFRS15.
* Följa upp omsättning, marginaler, kassaflöde och balansposter.
* Hantera fakturering, bankgarantier och betalningssäkerheter.
* Säkerställa kvalitet och korrekthet i projektdata och dokumentation.
* Arbeta i SAP och andra affärssystem.
* Identifiera risker, möjligheter och förbättringsåtgärder tillsammans med projektledaren.
* Bidra till kostnadskontroll och lönsamhetsutveckling.
* Delta i internationella samarbeten och affärsresor vid behov.
Vem är du?
Du är analytisk, strukturerad och affärsorienterad. Du trivs med ansvar, arbetar noggrant och har en god samarbetsförmåga. Som person är du nyfiken, prestigelös och kommunikativ med förmåga att skapa förtroende i många kontaktytor.Kompetenser
* Relevant universitets- eller högskoleutbildning.
* Erfarenhet inom projektekonomi, redovisning, controlling eller bankverksamhet.
* God förståelse för ekonomisk uppföljning och affärsstyrning.
* Goda kunskaper i SAP.
* Mycket goda kunskaper i Excel och Microsoft 365.
* Erfarenhet av Power BI är meriterande.
* Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontakta Eva Wisth, E-post eva.wisth@jeffersonwells.se
Pga GDPR tar vi inte emot ansökningar vi e-post.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
612 40 FINSPÅNG Arbetsplats
Finspång Kontakt
Contact
Eva Wisth Eva.Wisth@jeffersonwells.se Jobbnummer
9994597