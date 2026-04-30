Kommersiell produktspecialist & affärsstöd - Airport Telecom
2026-04-30
Är du i början av din karriär och vill växa i en roll där du får stora möjligheter att utvecklas och gradvis ta mer ansvar? Swedavia Airport Telecom söker nu en produktspecialist.
Airport Telecom arbetar med att leverera kommunikationslösningar till verksamheter och aktörer på Swedavias flygplatser runt om i Sverige. Uppdraget handlar om att säkerställa att allt från telefoni och data till radiokommunikation fungerar smidigt och stabilt i en komplex miljö där många olika kunder med varierande behov möts dagligen.
Vad innebär rollen? Du blir en viktig del av ett team på cirka tio personer som levererar kommunikationstjänster till runt 300 kunder. Arbetet präglas av en dynamisk miljö med både stora och små ärenden samt en kontinuerlig förändring i kundbasen.
I den här rollen arbetar du brett med både affärsstöd och produktrelaterade uppgifter inom telecom. Rollen är varierad och kombinerar administrativa uppgifter, kundkontakt och ett teknisk support. Dina arbetsuppgifter innefattar även:
Löpande kontakt med våra flygplatsers aktörer samt arbeta med framtagning av lösningar utifrån deras behov
Hantera kundbeställningar, leveranser, fakturering, access-ansökningar och andra uppgifter av administrativ karaktär
Bistå produktchefen med utveckling och analys av produktportföljen
Bistå vid felavhjälpning vid små och stora ärenden
Vem är du? Vi söker dig som trivs i en kundnära roll där du får kombinera service, administration och teknik. Du är lösningsorienterad, nyfiken och gillar att sätta dig in i nya system. Med ett prestigelöst förhållningssätt tar du dig an både stora och små uppgifter och har inga problem att ibland vara nära verksamheten för att hitta de bästa lösningarna för kunden. Vi ser även att du har:
Erfarenhet av säljstöd, kundtjänst eller annan kundnära roll där du aktivt har identifierat kundbehov och tagit fram lösningar utifrån dessa
Erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna med koppling till försäljning och leverans
God systemvana och förmåga att snabbt sätta sig in i nya system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Intresse för teknik
Meriterande:
Högskoleutbildning inom IT, marknadsföring eller annan utbildning som vi bedömer är relevant
Erfarenhet från telekombranschen
Vad erbjuder vi dig? Swedavia lägger stor vikt vid att vara ett ansvarsfullt företag och en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina medarbetare. Vi har ett antal förmåner som gäller allt från friskvård, kollektivtrafik, pension och försäkringar och olika rabatter. Här kan du läsa om några av våra förmåner vi erbjuder - Förmåner | Om Swedavia.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta lars.hallhagen@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 21/5, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
