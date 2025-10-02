Kommersiell Produktchef till Thomée Gruppen i Malmö
2025-10-02
Vill du vara med och driva kategori- och sortimentsarbete för starka varumärken och tillsammans med engagerade kollegor? Är du affärsdriven, analytisk och trivs i samarbete med andra? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Nu söker vi en Kommersiell Produktchef - en nyckelroll inom kategori och sortiment!
Vad gör en Kommersiell Produktchef hos oss?
Som Kommersiell Produktchef hos oss har du en nyckelroll i att utveckla och optimera vårt sortiment av både egna och etablerade varumärken för att maximera försäljning och lönsamhet för både oss och våra kunder.
Du arbetar med att analysera marknadens behov, identifiera nya affärsmöjligheter och säkerställa att vi erbjuder konkurrenskraftiga produkter till våra kunder.
I rollen ingår bland annat:
Utveckla och optimera produktutbudet för att möta kundbehov
Förhandla med leverantörer om priser, villkor och sortiment
Sätta och justera priser baserat på marknadsanalyser och kostnadsstrukturer
Följa upp försäljningsdata och marginaler
Arbeta med kampanjer och marknadsföringsaktiviteter
Driva projekt för att öka försäljning inom sin kategori
Samarbeta med sälj-, marknads- och inköpskollegorna.
Du ingår i vårt Sortimentsteam med tre kollegor och rapporterar till Ulf som är Kommersiell Chef.
Vad erbjuder vi?
Rollen som Kategori- och Produktchef är en viktig nyckelroll med ett varierande och relationsbyggande arbete. Du blir en del av ett välrenommerat och välskött företag med stora utvecklingsmöjligheter, inom bolaget såväl som i den koncern vi ingå i, Salix Gruppen.
Vad säger Ulf Olsson?
"Under mina 17 år på Thomée har jag jobbat som produktchef, sortimentschef, marknadschef, inköpschef och nu kommersiell chef. Som ledare är jag tydlig, engagerad, bra på att kommunicera, en bra lyssnare samt involverar och ser alla.
Vi jobbar i en tight organisation men väldigt korta beslutsvägar och jobbar endast med långsiktiga relationer både mot kund och leverantör. De flesta jobbar här i många år då personalpolicyn är väldigt bra och vi har en fin sammanhållning."
Vem söker vi?
Vi söker dig som är analytisk, affärsdriven och har förståelse för kundbeteenden. Du är en strukturerad doer med ett kommersiellt tänk och med din goda samarbetsförmåga skapar du goda relationer med tex. leverantörer, säljteam och marknadsavdelning.
Du är van att arbeta självständigt och ser teamet som en styrka och bidrar självklart med att skapa en positiv stämning både externt och internt.
Du har affären i fokus och det är också bra om du har erfarenhet av:
att ha arbetat med byggförnödenheter inom tex. handeln eller hos produktbolag.
Att analysera, utveckla och optimera produktutbud.
Att förhandla priser, villkor och hantera leverantörer.
Prissättning, marginaler och försäljningsanalys.
Mer om Thomée
Thomée är en ledande leverantör av förnödenheter till den svenska järn- och byggfackhandeln. Vi erbjuder ett noga utvalt sortiment av egna och väl etablerade varumärken i kombination med attraktiva logistik- och marknadsföringskoncept. Företaget omsätte ca 520 MSEK under 2024 och har 35 anställda i Sverige. Thomée är en del av Salix Group som ägs av Volati. I Salix ingår också Heco Nordiska, Tecca, T-Emballage, Väggmaterial AB, Habo, Kellfri, Swekip, Pisla, Miljöcenter och servicebolaget Salix Business Partner. Volati är noterat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på www.thomee.se
Ansök idag!
Skicka in din ansökan senast 2025-10-31
I denna rekrytering samarbetar vi med Roi Rekrytering. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
För frågor rörande rekryteringen kontakta ansvarig Rekryterare Lisa Alsterberg - lisa.alsterberg@roirekrytering.se
Anställning hos: Thomée Gruppen AB
Omfattning: Heltid och tillsvidare
Placeringsort: Malmö Så ansöker du
