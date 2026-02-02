Kommersiell koordinator / teknisk projektör (energi, sol & batteri)
Vi söker dig som vill arbeta både med affärer på kontoret och med händerna ute i fält.
Det här är en unik roll för dig med teknisk bakgrund gärna elektriker som vill kombinera struktur, projektering och installation.
Du blir en nyckelperson i flödet från första idé till färdig lösning.
Om rollen
Rollen är uppdelad i två delar:
Kontor: förprojektering, offerter, affärsstöd och struktur
Fält (på sikt): installation och tekniskt arbete
Till att börja med fokuserar rollen på kontorsdelen. Fältarbetet byggs på successivt.
För och efterprojektering
Bedöma tekniska förutsättningar före affär
Ta fram underlag för offerter
Säkerställa att lösning och dokumentation är korrekt inför installation
Offerter & affärsstöd
Sammanställa offerter
Förprojektering av BESS och solcellsinstallationer
Arbeta i CRM
Följa upp affärer och säkerställa att inget stannar upp
Struktur & flöden
Skapa ordning, rutiner och flödesscheman
Bidra till automatisering och effektivisering
Hjälpa till att bygga ett arbetssätt som skalar
Installation (på sikt)
Delta i installation av:
Batterilager
Energisystem
Felsökning, driftsättning och tekniskt stöd
Vem vi söker
Vi tror att du:
Har elektrikerbakgrund eller stark teknisk installationsvana
Har erfarenhet av solceller, batterier eller energisystem
Är strukturerad och gillar ordning och flöden
Trivs både på kontor och ute i fält
Är bekväm i digitala system och CRM
Kommunicerar tydligt på svenska
Meriterande:
Projektering av solcellsanläggningar
Erfarenhet av batterilager och stödtjänster
Praktiskt
Omfattning: Start 60 %, med mål att växa till 100 %
Placering: Varberg
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Vill du vara med och bygga både affärsstruktur och framtidens energilösningar?
Då vill vi höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
