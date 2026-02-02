Kommersiell koordinator / teknisk projektör (energi, sol & batteri)

SmartNordiskElKraft AB / Elektrikerjobb / Varberg
2026-02-02


Vi söker dig som vill arbeta både med affärer på kontoret och med händerna ute i fält.
Det här är en unik roll för dig med teknisk bakgrund gärna elektriker som vill kombinera struktur, projektering och installation.
Du blir en nyckelperson i flödet från första idé till färdig lösning.
Om rollen
Rollen är uppdelad i två delar:
Kontor: förprojektering, offerter, affärsstöd och struktur
Fält (på sikt): installation och tekniskt arbete

Till att börja med fokuserar rollen på kontorsdelen. Fältarbetet byggs på successivt.

Dina arbetsuppgifter
För och efterprojektering
Bedöma tekniska förutsättningar före affär
Ta fram underlag för offerter
Säkerställa att lösning och dokumentation är korrekt inför installation

Offerter & affärsstöd
Sammanställa offerter
Förprojektering av BESS och solcellsinstallationer
Arbeta i CRM
Följa upp affärer och säkerställa att inget stannar upp

Struktur & flöden
Skapa ordning, rutiner och flödesscheman
Bidra till automatisering och effektivisering
Hjälpa till att bygga ett arbetssätt som skalar

Installation (på sikt)
Delta i installation av:
Batterilager
Energisystem
Felsökning, driftsättning och tekniskt stöd

Vem vi söker
Vi tror att du:
Har elektrikerbakgrund eller stark teknisk installationsvana
Har erfarenhet av solceller, batterier eller energisystem
Är strukturerad och gillar ordning och flöden
Trivs både på kontor och ute i fält
Är bekväm i digitala system och CRM
Kommunicerar tydligt på svenska

Meriterande:
Projektering av solcellsanläggningar
Erfarenhet av batterilager och stödtjänster

Praktiskt
Omfattning: Start 60 %, med mål att växa till 100 %
Placering: Varberg
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse

Vill du vara med och bygga både affärsstruktur och framtidens energilösningar?
Då vill vi höra från dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: kontakt@smartelkraft.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
SmartNordiskElKraft AB (org.nr 559444-1627)
Batterivägen 14 (visa karta)
432 23  VARBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Daniel Hjärten
daniel@smartelkraft.se
010 204 11 17

Jobbnummer
9718861

