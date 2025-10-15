Kommersiell kampanjprojektledare till sortimentavdelningen
MIO AB / Marknadsföringsjobb / Tibro Visa alla marknadsföringsjobb i Tibro
2025-10-15
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MIO AB i Tibro
, Skövde
, Mariestad
, Mjölby
, Lidköping
eller i hela Sverige
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
Om rollen
Sortimentsavdelningens uppdrag på Mio är att utveckla ett kommersiellt, prisvärt och kvalitetssäkrat sortiment i enlighet med vår sortimentsstrategi.
Avdelningen består av flera olika roller där alla tar ansvar och bidrar till helheten utifrån sina fokusområden.
Som Kampanjprojektledare på sortimentsavdelningen arbetar du nära kollegor inom sortiment, marknad, varuförsörjning och försäljning för att säkerställa att våra kampanjer är relevanta, konkurrenskraftiga och genomförbara i butik.
Du ansvarar för att utveckla och driva kampanjer inom ett/flera angivna produktområden. Du ska aktivt initiera och planera konkurrenskraftiga och kommersiella kampanjer och försäljningsaktiviteter. Detta inkluderar även att ansvara för administrationen av kampanjer inom produktområdet samt kalkylera priser och korrekturläsa texter.
I rollen som kampanjprojektledare har du ett intresse av att arbeta med insikter baserade på försäljningsdata och nyckeltal. Du följer upp och analyserar resultat kopplat till exempelvis kampanjer, sortiment och säsongsvariationer - med målet att stärka både kundupplevelse och affär.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva projekt och kampanjer med goda resultat, gärna inom försäljning eller butiksmiljö. Du har en högskoleutbildning inom ekonomi, kommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenhet, och ett genuint intresse för siffror och affärsutveckling.
Du har mycket goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel, och det är meriterande om du även har arbetat med Power BI. Erfarenhet från liknande roller eller från en kommersiell miljö är ett plus.
Som person är du strukturerad, målinriktad och har lätt för att identifiera affärsmöjligheter. Du trivs i en snabb och föränderlig organisation, är van vid att arbeta mot deadlines och har en hög grad av ansvarstagande. Du är samarbetsvillig, kommunikativ och har en öppen attityd till förändring - där gamla sanningar gärna får utmanas.
Din analytiska förmåga och ditt kommersiella driv gör att du ser samband mellan kampanjer, sortiment och säsonger, och du använder data som ett naturligt verktyg för att skapa insikter och förbättra resultat.
Tjänsten är ett föräldravikariat och placerad vid vårt härliga servicekontor i Tibro.
Distans/hybridarbete tillämpas inte och urval sker löpande.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem.
Starka band för livet 2025
Mio är stolt huvudpartner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. För att vi kan vara med och förändra framtiden. Tillsammans mot cancer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mio AB
(org.nr 556084-0190) Kontakt
Annika Dahlin 0504-41207 Jobbnummer
9559200