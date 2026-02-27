Kommersiell handläggare vid avd. för Affärs- och försörjningsledning
2026-02-27
Vill du utvecklas på ett professionellt och personligt plan samtidigt som du gör skillnad för andra? Vill du vara med och påverka Försvarsmaktens framtid? Försvarsmaktens främsta uppgift är att försvara Sveriges demokrati samt självständighet. Med en föränderlig omvärld där Sverige nu är allierad i NATO ställs nya krav på oss. Vi står inför den största tillväxten vi gjort på decennier - därför söker vi dig som vill vara med och bidra till ett starkare försvar och delar vår övertygelse att Sverige är ett land värt att försvara. Ett helt vanligt jobb. För frihetens skull.
Du kommer att arbeta på avdelningen för Affärs- och försörjningsledning som är en del av Försvarsstaben i Försvarsmaktens Högkvarter. Vi arbetar bland annat med att styra och inrikta arbetet med Försvarsmaktens försörjningsflöden samt att leda, inrikta och följa upp Försvarsmaktens affärsverksamhet (inköp och upphandling, försäljning och uthyrning), i alla beredskapsnivåer, såväl nationellt som internationellt.
Avdelningen består av fem sektioner och som kommersiell handläggare blir du en viktig del av Styrning- och uppföljningssektionen (STYR) som idag består av ett engagerat och kompetent team om sex personer, som nu ska bli åtta personer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som kommersiell handläggare arbetar du tvärfunktionellt och samarbetar nära andra experter inom inköp/upphandling, juridik, logistik, utbildning och övriga verksamheter inom myndigheten.
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta bland annat:
• Komplexa strategiska frågeställningar, främst inom inköp och upphandling,
• Uppgifter och utredningar på strategisk nivå, främst inom inköp och upphandling men även inom andra kommersiella områden.
• Leda och medverka i olika arbets-, berednings- eller utvecklingsgrupper, såväl internt inom som externt
• Bevaka lagar, rättsfall och regelverk av betydelse för det kommersiella området för att analysera, bereda och föreslå förändringar inom den kommersiella verksamheten
• Utforma interna styrningar rutiner och regelverk för den kommersiella verksamheten i Försvarsmakten
• Ansvara för avdelningens kommersiella utbildningar inom Försvarsmakten
• Enskilt eller tillsammans med andra, analysera och besvara interna eller externa remisser, stabschefsuppgifter o.dyl.
Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen företrädesvis med inriktning på affärsjuridik, ekonomi, logistik eller motsvarande utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig.
• Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet t.ex. strategiskt inköp- och upphandlingsarbete enligt LOU inom statlig myndighet
• Aktuell erfarenhet av att självständigt ansvara för utredningar
• Aktuell erfarenhet av att leda arbetsgrupper i större uppgifter
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (flytande engelska och svenska)
• Goda kunskaper i Microsoft Office (Excel, Word och PowerPoint, Outlook)
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lagspelare med hög förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad, har ett analytiskt tänk och kan se helheten samtidigt som du kan ha fokus på detaljer. Din nyfikenhet gör att du gärna tar dig an nya utmaningar och bidrar till att skapa goda resultat. Vidare har du en god förmåga att skapa struktur och kan växla mellan snabba leveranser och långsiktiga projekt. Du kommunicerar tydligt och har lätt att förklara komplexa frågor. Du har lätt för att knyta nya kontakter såväl inom som utanför organisationen. Du sätter dig snabbt in i verksamhetens olika krav och behov, trivs med ett varierat arbete och kombinerar hög arbetskapacitet med arbetsglädje.
Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen och söker medarbetare med rätt attityd, värderingar och inställning.
Meriterande
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av strategiskt inköp/upphandling (gärna enligt LUFS), från Försvarsmaktens verksamhet eller inom försvarssektorn
• Utbildningar inom strategiskt inköp, offentlig upphandling, affärsjuridikÖvrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Befattningen är en civil anställning
Individuell lönesättning tillämpas
Resor i tjänsten förekommer
Sysselsättningsgrad: 100 % heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträde: Snarast och enligt överenskommelseKontakt
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Maria Sedenberg Lindgren, 073-079 78 79 eller via e-post till: maria.sedenberg@mil.se
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund, 070-817 67 89.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via nås via växel 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-20. Din ansökan ska innehålla aktuell CV och ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
