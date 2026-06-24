Kommersiell förvaltare till Heimstaden Mälardalen!
Heimstaden Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Sandviken Visa alla fastighetsskötarjobb i Sandviken
2026-06-24
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Företagsbeskrivning
Heimstaden är ett europeiskt fastighetsbolag som investerar i bostadssegmentet och äger över 160 000 lägenheter i nio länder, med ett marknadsvärde omkring 330 miljarder kronor. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med målet att skapa högsta möjliga avkastning genom att kombinera affärsmässighet med långsiktighet, hållbarhet och samhällsansvar. En viktig del av detta är att vara en attraktiv arbetsplats där människor kan utvecklas och ta ansvar.
Sverige är vår största marknad, där vi äger och förvaltar cirka 46 000 lägenheter fördelade över fem regioner. Vår kultur präglas av tempo, tydlighet och en vilja att ständigt bli bättre. Vi värdesätter kompetens framför titlar och arbetar lösningsorienterat och nära verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-24Beskrivning av jobbet
Vill du vara med och utveckla Heimstadens kommersiella affär och skapa långsiktigt värde i våra lokaler?
Som Kommersiell Förvaltare ansvarar du för den kommersiella förvaltningen i region Mälardalen med fokus på kundrelationer, låg vakans och lönsamhet. Rollen kombinerar kommersiell förvaltning, uthyrning och affärsutveckling, där du arbetar både med befintliga hyresgäster och med att utveckla affären i vakanta lokaler.
Du har en central roll i att identifiera affärsmöjligheter, stärka kundrelationer och säkerställa att våra kommersiella lokaler utvecklas på ett sätt som skapar långsiktigt värde för både kunder och Heimstaden.
Du rapporterar till Regionchef och arbetar nära förvaltning, uthyrning samt övriga specialistfunktioner inom regionen.
Regionen omfattar Eskilstuna, Strängnäs, Uppsala, Gävle och Sandviken. Tjänsten är i första hand placerad i Sandviken, men placeringsorten kan diskuteras och anpassas utifrån verksamhetens och kandidatens förutsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den löpande kommersiella förvaltningen av lokaler inom regionen.
Driva och hantera villkorsändringar, omförhandlingar, förlängningar och överlåtelser av hyresavtal.
Arbeta proaktivt med befintliga hyresgäster för att skapa långsiktiga relationer, hög kundnöjdhet och låg vakansgrad.
Identifiera och realisera hyrespotential i befintliga kommersiella avtal och lokaler.
Ansvara för uthyrning av kommersiella lokaler vid vakans, inklusive visningar, kunddialog och kontraktsskrivning.
Följa upp vakansläge, affärsmöjligheter och utvecklingspotential tillsammans med områdeschefer och övriga verksamheten.
Bidra i framtagandet av investeringsunderlag och säkerställa att investeringar kopplas till affärsmässig avkastning och hyresutveckling.
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och den kommersiella affären i regionen.
Kravspecifikation
Vem vi tror att du är
Du är en affärsdriven och relationsskapande person som trivs i gränslandet mellan kund, affär och fastighet. Du har ett starkt resultatfokus och drivs av att utveckla affärer, identifiera möjligheter och skapa långsiktiga kundrelationer.
Vi tror att du har erfarenhet av kommersiell förvaltning, uthyrning eller annan roll inom den kommersiella fastighetsaffären. Du är van vid kunddialoger och förhandlingar och har god förståelse för vad som skapar lönsamhet och värde i fastighetsportföljen.
Du kombinerar ett affärsmässigt perspektiv med ett strukturerat arbetssätt och har förmåga att omsätta möjligheter till konkreta resultat. Samtidigt är du en lagspelare som bygger förtroende genom ett prestigelöst och professionellt arbetssätt.
Vi tror att du har
Relevant högskoleutbildning inom fastighet, ekonomi, juridik eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av kommersiell förvaltning, uthyrning eller liknande roll.
Erfarenhet av kunddialoger och förhandlingar.
Kunskap inom hyresjuridik.
Erfarenhet av arbete med kommersiella lokaler.
Erfarenhet av investerings- och lönsamhetsbedömningar är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Övrig information
Hos oss får du en affärsnära roll med stor möjlighet att påverka utvecklingen av våra kommersiella lokaler och kundrelationer. Du blir en viktig del av arbetet med att stärka lönsamheten, minska vakanserna och utveckla vår kommersiella portfölj.
Du arbetar nära verksamheten och får stort eget ansvar samtidigt som du blir en del av en organisation med höga ambitioner, korta beslutsvägar och stort fokus på utveckling.
Detta är en möjlighet för dig som vill kombinera kundansvar, affärsutveckling och fastighetsförvaltning i en roll med tydlig påverkan på resultatet.Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att skicka in din ansökan via länken i annonsen. Sista ansökningsdag är 9 augusti 2026. Vi tar inte emot ansökningar via e-post av GDPR-skäl.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt och att vi ska ha en så enhetlig process som möjligt, har vi på Heimstaden valt att inte längre be om några personliga brev i din ansökan samt att tydligare arbeta med tester i vår rekryteringsprocess.
Vi använder tester i rekryteringsprocessen för att ge alla sökande samma möjlighet att visa sin potential och för att fokusera på kompetens, attityd och förutsättningar. Som en del av processen genomför vi även en bakgrundskontroll via vår samarbetspartner 2Secure.
Våra medarbetare är avgörande för vår framgång och vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats där mångfald ses som en styrka.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heimstaden Sweden AB
(org.nr 556615-4497), https://heimstaden.com/se/karriar/
Torggatan 7 (visa karta
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811 39 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9976843