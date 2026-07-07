Kommersiell fastighetsförvaltare till område Östermalm/Kista i Stockholm
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2026-07-07
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Har du ett intresse för affärer, relationer och fastigheter och vill bidra till utvecklingen av ett attraktivt och hållbart fastighetsbestånd? Nu söker vi en fastighetsförvaltare till vårt område på Östermalm/Kista, där du får en central roll i att driva och utveckla affären samt forma framtidens campusmiljöer.
Som kommersiell fastighetsförvaltare hos oss har du ett samlat affärs- och leveransansvar för ditt område. Du säkerställer att affär, drift och utveckling hålls samman i vardagen och ansvarar för att driva affären med fokus på resultat, kund och långsiktig värdetillväxt. Du är kundens huvudsakliga kontakt i affärs- och utvecklingsfrågor och driver dialogen kring områdets helhet. I rollen ingår du i ett campuspar tillsammans med en Teknisk förvaltare, där ni gemensamt ansvarar för att prioritera, genomföra och följa upp affären och leveransen i området med stort mandat att fatta beslut i vardagen. Tillsammans skapar ni en samordnad, effektiv och tydlig leverans med fokus på resultat och utveckling. Hos oss får du ett ansvarsfullt uppdrag med många kontaktytor, där du arbetar nära våra hyresgäster och bidrar till att utveckla attraktiva och funktionella lokaler som stärker deras verksamhet. Du utgår från KTH Campus och rapporterar till fastighetschefen för området.
Känns detta som en möjlighet för dig, ta chansen och sök nu! Annonsen ligger ute under sommarperioden och urval samt återkoppling påbörjas från och med v.34, men vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag vilken är 30/8. Har du frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta rekryterande chef, My Granborg(my.granborg@akademiskahus.se
), Fastighetschef eller Emelie Blomkvist (emelie.blomkvist@akademiskahus.se
), HR-specialist Rekrytering. Välkommen till en arbetsplats där dina idéer och initiativ värdesätts och där du kan vara med och forma framtiden!
Ansvarsområden
Ett samlat ansvar för kundleverans och utveckling av ditt förvaltningsområde, tillsammans med ditt team, som totalt förvaltar cirka 100 000kvm.
Ansvara för resultat, uthyrning och investeringar samt säkerställa en god kundupplevelse i samverkan med kollegor inom Teknik & Service, Projekt och övriga delar av fastighetsavdelningen
Att driva affären genom aktiv vakanshantering, omförhandlingar och identifiering av utvecklingsmöjligheter
Att initiera, prioritera och följa upp utvecklings- och investeringsprojekt
Att säkerställa att beslut genomförs och följs upp i linje med områdets mål
Samarbete i tvärfunktionella team för en stark och samlad kundleverans Kvalifikationer
Som person är du affärsmässig, strukturerad och initiativtagande. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har en naturlig förmåga att bygga och utveckla relationer. Genom ditt arbetssätt bidrar du till samverkan, affärsutveckling och ett gott samarbete.
För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du har:
Relevant akademisk utbildning inom fastighet, bygg, ekonomi eller motsvarande
Erfarenhet av fastighetsförvaltning, affärsdrivna kundrelationer och uthyrning
Erfarenhet av hyresförhandling, avtalshantering och att driva utvecklings- och investeringsärenden
Vana av att arbeta med resultatansvar och affärsstyrning
Vana att arbeta i fastighetssystem och en god digital mognad
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidaterOm företaget
Akademiska Hus AB
Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi utvecklar och förvaltar lokaler för högskolor och universitet och skapar förutsättningar för världsledande utbildning och forskning. Genom att även erbjuda labb och kontor för företag blir våra campus mer innovativa och hållbara platser, som främjar samverkan, kunskapsutveckling och kreativitet. Vi satsar på våra medarbetare och ser till att de växer. Alla har individuella uppdrag och vi erbjuder ledarutvecklingsprogram för chefer.
Att lära och tänka nytt är en del av vårt DNA. Genom ett gediget utbud av lärandetillfällen och utbildningar, samverkan och erfarenhetsutbyte utvecklas vi ständigt. Med bra chefer som ger oss förutsättningar, förtroende och mandat att leverera, utvecklas vi både som människor och bolag. Hållbarhet är ledstjärna i allt vi gör.
Vi satsar på hälsa och friskvård och värdesätter olika perspektiv. Vi arbetar gärna i tvärfunktionella team och vet att våra olika personligheter, kompetenser och erfarenheter gör oss bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/26c53727-2fcc-408b-9150-575170983cb0
171 65 SOLNA Arbetsplats
Akademiska Hus AB Jobbnummer
9995556