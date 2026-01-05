Kommersiell fastighetsförvaltare till GöteborgsLokaler
2026-01-05
GöteborgsLokaler söker nu en erfaren, engagerad och drivande kommersiell fastighetsförvaltare med utvecklat affärssinne och stark vilja att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Du kommer in i ett skede där vi utvecklar vårt arbetssätt, och det finns stort utrymme för dig att vara med och forma hur vi arbetar framåt. För att lyckas i rollen behöver du vara operativ, prestigelös och trygg i din roll - gärna med 3-7 års erfarenhet inom förvaltning, men framför allt rätt driv och personlighet. Du behöver snabbt sätta dig in i våra arbetssätt och digitala verktyg, och kunna fungera som en stödjande resurs för kollegor - så att vi tillsammans kan arbeta effektivt och enhetligt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av trygghetsfrågor och arbete i särskilt utsatta områden. Vi behöver dig som har den operativa kopplingen till vardagen - och som kan omsätta social hållbarhet i praktiskt arbete ute i våra fastigheter.
OM TJÄNSTEN
Som fastighetsförvaltare hos GöteborgsLokaler har du ett definierat kostnads-, intäkts- och utvecklingsansvar för ett eget fastighetsbestånd. Ditt uppdrag är att säkerställa lönsamhet och värdetillväxt samt bidra till en trygg, trivsam och levande stadsmiljö för våra hyresgäster och för göteborgarna.
Du ansvarar för:
Uthyrning, hyresförhandling och överlåtelser
Ekonomiska analyser och investeringskalkyler
Lokalanpassningar och fastighetsutveckling
Medverkan i om- och nybyggnadsprojekt
Budget och prognosarbete
Daglig dialog med hyresgäster, företagarföreningar och kommunala aktörer
Tjänsten är rörlig, kontaktintensiv och förutsätter ett nära samarbete med övriga funktioner inom bolaget och andra aktörer inom Göteborgs Stad.
OM DIG
Vi söker dig som:
Har minst 3-7 års erfarenhet av kommersiell fastighetsförvaltning
Är självgående, trygg och driven i din yrkesroll
Har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor och gärna erfarenhet av arbete i särskilt utsatta områden.
Är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs i en operativ roll
Är kommunikativ, lyhörd och van att bygga långsiktiga relationer
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Har kunskap inom fastighetsekonomi, hyresjuridik och fastighetsteknik
Har B-körkort (krav)
Vi tror att du trivs i ett socialt sammanhang där du får vara en nyckelperson som stöttar andra, och samtidigt vågar driva förändring. Du är van vid att arbeta i fastighetssystem och har lätt att sätta dig in i nya digitala arbetssätt.
OM GÖTEBORGSLOKALER
GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Målet är att skapa trivsamma, trygga och tillgängliga torg med ett utbud av de som göteborgaren behöver i sin vardag. På så sätt bidrar vi till att bygga en hållbar stad.
Omtanke, kompetens och kundfokus är viktiga drivkrafter för att utföra vårt uppdrag. I vårt arbete utgår vi ifrån vår värdegrund, läs mer om den och om oss på goteborgslokaler.se
ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar GöteborgsLokaler med Jurek Recruitment & Consulting. För frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Kajsa Lidén på 076-948 05 45 eller via e-post: kajsa.liden@jurek.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl med hänvisning till GDPR.
Sista ansökningsdag är 26 januari 2026, men urval sker löpande - så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
