Kommersiell expert vid avd. för Affärs- och försörjningsledning
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas på ett professionellt och personligt plan samtidigt som du gör skillnad för andra? Vill du vara med och påverka Försvarsmaktens framtid? Försvarsmaktens främsta uppgift är att försvara Sveriges demokrati samt självständighet. Med en föränderlig omvärld där Sverige nu är allierad i NATO ställs nya krav på oss. Vi står inför den största tillväxten vi gjort på decennier - därför söker vi dig som vill vara med och bidra till ett starkare försvar och delar vår övertygelse att Sverige är ett land värt att försvara. Ett helt vanligt jobb. För frihetens skull.
Du kommer att arbeta på avdelningen för Affärs- och försörjningsledning som är en del av Försvarsstaben i Försvarsmaktens Högkvarter. Vi arbetar bland annat med att styra och inrikta arbetet med Försvarsmaktens försörjningsflöden samt att leda, inrikta och följa upp Försvarsmaktens affärsverksamhet (inköp och upphandling, försäljning och uthyrning), i alla beredskapsnivåer, såväl nationellt som internationellt.
Avdelningen består av fem sektioner och som kommersiell expert blir du en viktig del av Styrning- och uppföljningssektionen (STYR) som idag består av ett engagerat och kompetent team om sex personer, som nu ska bli åtta personer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du är som kommersiell expert en nyckelperson i Försvarsmaktens strategiska affärsverksamhet och du behöver vara intresserad av att finna innovativa lösningar och se behov av förändrings- och förbättringsarbeten. Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att hantera komplexa frågeställningar inom affärsjuridiska områden och vill bidra på en strategisk nivå till att omsätta krav på kommersiell verksamhet relaterat till omvärldsläget och NATO-medlemskap. För att lyckas med dina arbetsuppgifter behöver du ha lätt för att förstå verksamhetskrav för att snabbt kunna sätta dig in de olika behov som finns i vår organisation.
Du kommer arbeta med att:
• självständigt men också tillsammans med andra, utreda och bereda kommersiella frågeställningar, remisser, underlag och ärenden ur ett kommersiellt perspektiv
• självständigt ansvara för att både leda och delta i utredningar, arbetsgrupper och projekt såväl internt som externt
• skriva PM, utredningar, remisser, rapporter, beslutsunderlag och föredra dem såväl internt som externt
KRAVPubliceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen företrädesvis med inriktning på affärsjuridik, ekonomi, logistik eller motsvarande utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av att självständigt leda kommersiella projekt och utredningar med goda resultat
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet inom strategiskt inköpsarbete i offentlig verksamhet, gärna statlig myndighet
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet med offentlig upphandling
• Aktuell och relevant erfarenhet av att självständigt skriva direktiv, PM, skrivelser, direktiv och liknande dokument i offentlig verksamhet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (flytande svenska och engelska)
• God datorvana och mycket goda kunskaper i MS Excel, Word, PowerpointDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lagspelare med hög förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad, har ett analytiskt tänk och kan se helheten samtidigt som du kan ha fokus på detaljer. Din nyfikenhet gör att du gärna tar dig an nya utmaningar och bidrar till att skapa goda resultat. Vidare har du en god förmåga att skapa struktur och kan växla mellan snabba leveranser och långsiktiga projekt. Du kommunicerar tydligt och har lätt att förklara komplexa frågor. Du har lätt för att knyta nya kontakter såväl inom som utanför organisationen. Du sätter dig snabbt in i verksamhetens olika krav och behov, trivs med ett varierat arbete och kombinerar hög arbetskapacitet med arbetsglädje.
Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen och söker medarbetare med rätt attityd, värderingar och inställning.
Meriterande
• Relevant erfarenhet från statlig myndighet
• Erfarenhet av kommersiellt arbete inom offentlig förvaltning som expert och/eller projektledare på strategisk nivå
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av kommersiellt arbete på strategisk nivå inom försvarssektornÖvrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Befattningen är en civil anställning
Individuell lönesättning tillämpas
Resor i tjänsten förekommer
Sysselsättningsgrad: 100 % heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträde: Snarast och enligt överenskommelseKontakt
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Maria Sedenberg Lindgren, 073-079 78 79 eller via e-post till: maria.sedenberg@mil.se
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund, 070-817 67 89.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via nås via växel 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-20. Din ansökan ska innehålla aktuellt CV och ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor i ReachMee.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9766633