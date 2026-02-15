Kommersiell Brand Manager till bolag inom dryckesbranschen!
2026-02-15
Har du erfarenhet av att arbeta med eller gentemot dryckesbranschen och trivs bra med att arbeta i en entreprenöriell och snabbrörlig miljö? Är du en kommunikativ relationsskapare som motiveras av breda kontaktytor? Vill du ta vara på din förmåga att planera och leda gynnsamma projekt och samarbeten såväl internt som externt? Då kan tjänsten som Brand Manager till vår kund inom dryckesbranschen vara rätt möjlighet för dig!
Om företaget
Vår kund är ett svenskt dryckesbolag med en omfattande portfölj av etablerade och internationella varumärken.
Om rollen som Brand Manager
Som Brand Manager har du ett helhetsansvar för din varumärkesportfölj, från marknadsanalys, prognostisering och strategiarbete till lansering, marknadsföring, affärsutveckling och uppföljning. Rollen innefattar budgetansvar samt ett löpande ansvar för övergripande kommersiella dialoger och offertarbete gentemot intressenter såsom Systembolaget samt kunder inom HoReCa och DVH.
För att säkerställa gynnsamma affärer, rätt sortiment och långsiktiga relationer arbetar du nära flera interna funktioner samt externa partners, såsom producenter och reklam- och produktionsbyråer. Vidare deltar du i kundbesök, event och mässor, där resor med övernattning samt arbete på helger kan förekomma.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla befintliga producentrelationer samt bearbeta och etablera nya samarbeten med producenter.
Prognostisera, analysera och följa upp försäljning och marknadsutveckling för tilldelade varumärken/producenter, med löpande rapportering och åtgärder på års-och månadsbasis.
Driva och förvalta relationen med Systembolaget samt arbeta aktivt utifrån både den levande och den fastställda lanseringsplanen.
Initiera, genomföra och optimera marknadsföringsaktiviteter för din varumärkesportfölj.
Upprätta, genomföra och budgetera handlings- och marknadsplaner.
Projektleda marknadsföringsprojekt och designuppdrag. Initiera, genomföra och optimera marknadsföringsaktiviteter för din varumärkesportfölj.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom marknad och/eller ekonomi, alternativt har studerat på Restaurangakademin eller genomfört annan utbildning som kan bedömas som likvärdig. För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom dryck, gärna alkoholhaltiga produkter, och att du har arbetat i liknande positioner såsom Brand Manager, Produktansvarig, Kategoriansvarig, Projektledare eller Marknadsförare/Kundansvarig på reklam- eller mediabyrå. Flytande svenska och engelska är ett krav, liksom god systemvana. Körkort B är meriterande.
Som person är du affärsdriven, nyfiken och initiativtagande. Du har förmåga att orientera dig självständigt i verksamheten och visar engagemang som genomsyrar både aktiviteter och relationer med kunder och partners. Är du dessutom kommunikativ, en lagspelare och trivs i snabbrörliga miljöer kommer du att passa väl hos vår kund!
Viktigt för tjänsten är:
Eftergymnasial utbildning inom marknad och/eller ekonomi alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig.
Arbetslivserfarenhet och intresse för dryckesbranschen.
3-5 års relevant arbetslivserfarenhet som Brand Manager/Varumärkesansvarig eller annan roll som kan bedömas motsvarande.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Att du är affärsorienterad, nyfiken och kommunikativ.
Meriterande för tjänsten är:
Etablerat branschnätverk inom dryckesbranschen, med fokus på alkoholhaltiga drycker.
Erfarenhet av offertarbete mot Systembolaget
Körkort B.
Övrigt
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, 100%. Provanställning 6 månader tillämpas.
Placering: Stockholm.
Lön: Enligt överenskommelse.
