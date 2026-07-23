Kommer du ihåg hur det var att vara en 11 år pojke?
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karin Ståhlnacke Juridik AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans – som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig – både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Kommer du ihåg hur det var att vara en 11 år pojke och har du en positiv inställning till livet, I så fall kan du vara den personen vi söker!
Vår kund går i skolan enligt skolplanen och då har han med sig sin assistent och det är där du kommer jobba störredelen av dina timmar.
Din roll blir att se till att vår kund kan vara precis som alla andra 11 åringar trots hans förutsättningar och dom utmaningarna som det är. Han vill gärna vara som sina jämnåriga kompisar och det innebär att du skall kunna känna av rummet och hålla dig i bakgrunden men snabbt kliva in om vår kund behöver dig.
Han behöver hjälp med tillsyn under hela dygnet prg av sin andning så du behöver lära dig att tolka vår kunds kroppsignaler och han behöver löpande hjälp med inhalation under dagen. Han sondmatas enligt schema och när det behövs ges extra näring.
Han behöver hjälp med handräckning och påklädning då han har svårt att lyfta sina armar och har muskelsvaghet.
Vi söker dig, kille, som kommer ihåg hur det var att vara 11 år. Vi tror att du är mellan 22-30 år och att vara sportintresserad är ett stort plus men vår kund gillar även gaming.
Du behöver kunna vara inlyssnade i stunden och se vad som behöver göras samtidigt vara i bakgrunden när det krävs.
Familjen har två hundar så du får inte ha någon allergi eller vara rädd för hundar och självklart måste du vara rökfri.
Tjänsten är på ca 85%.
Du kommer att börja på skolan där kunden går (Bunkeflostrand) kl. 08,00 sen går du hem med kunden så ni är hemma vid 15:00 alla dagar utom fredag då är ni hemma kl. 14:30 och där slutar du din dag.
Vi önskar att du är flexibel kring tider och det kommer också vara tillfällen när du jobbar i hemmiljö som vid skollov.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du vill bli en del av denna fina killes liv.
Skicka in ansökan med CV och personligt brev. Vi kommer att löpande gå igenom ansökningar och eventuellt tillträde sker med introduktion i början av september.
Har du några frågor så är du välkommen att maila till sylvia@ksjab.se
eller att ringa Sylvia Wallin Holmqvist på 073-706 49 94. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Kontakt
Sylvia Holmqvist sylvia@ksjab.se 0737064994 Jobbnummer
10009818