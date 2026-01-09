Kommande uppdrag som Truckförare på heltid till vår kund i Falkenberg
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Falkenberg Visa alla lagerjobb i Falkenberg
2026-01-09
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
Är du en noggrann och ansvarstagande person som är redo för nya utmaningar? Vår kund i Falkenberg söker nu skickliga truckförare på heltid med erfarenhet av skjutstativ för ett kommande uppdrag. Vill du bli en del ett dynamiskt team och arbeta i en stimulerande miljö där säkerhet och effektivitet är i fokus? Ta chansen och ansök idag!
Tjänstebeskrivning
Som truckförare skjutstativ kommer du att ansvara för att hantera och transportera varor inom vår kunds lager. Du kommer att förse produktionen med material, hantera returer, driva gaffeltruckar och upprätthålla noggrann inventering och bidra till ett välorganiserat lager. Dina arbetsuppgifter inkluderar daglig kontroll och underhåll av truckarna samt att följa säkerhetsföreskrifter. Du kommer också att samarbeta med teamet för att säkerställa att leveranskedjan fungerar smidigt och effektivt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en giltig truckförarlicens skjutstativ och minst ett års erfarenhet av att arbeta som truckförare. Du ska ha grundläggande kunskaper i säkerhetsföreskrifter och vara bekväm med att hantera olika typer av truckar. För att lyckas i rollen krävs också god fysisk kondition och förmåga att arbeta effektivt under tidspress. Du bör ha avslutat gymnasieutbildning med fokus på tekniska ämnen eller motsvarande.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lagerhantering och logistik samt kunskaper i lagerhanteringssystem. Erfarenhet av arbete inom industri eller tillverkningsmiljöer kan ge dig en fördel. Om du har genomgått vidareutbildningar inom transport och logistik eller har körkort för andra fordonstyper, ses detta också som ett plus. Förmåga att arbeta i team och goda kommunikationsfärdigheter uppskattas.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9635". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Omar Muratbegovic Omar.Muratbegovic@nearyou.se Jobbnummer
9676897