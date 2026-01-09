Kommande uppdrag som Maskinoperatör på heltid till vår kund i Falkenberg
2026-01-09
Är du en noggrann och tekniskt intresserad person som söker nya utmaningar? Vår kund i Falkenberg söker en driven maskinoperatör på heltid för kommande uppdrag, som vill bli en del av deras engagerade team. Ta chansen att arbeta med spännande teknik och bidra till företagets framgång i en dynamisk miljö.
Tjänstebeskrivning
Som maskinoperatör kommer du att ansvara för drift och övervakning av produktionsmaskiner hos vår kund. Du säkerställer att maskinerna fungerar optimalt genom regelbundna kontroller och justeringar, samt utför rutinunderhåll för att minimera driftstopp. Vid behov hanterar du felsökning och åtgärder för att lösa tekniska problem, alltid med fokus på kvalitet och säkerhet i arbetsprocessen. Du arbetar nära teamet för att hålla produktionen effektiv och högkvalitativKvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot teknik eller industri. Du behöver ha minst ett års erfarenhet av att arbeta som maskinoperatör inom tillverkningsindustrin. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är nödvändiga för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Grundläggande datorkunskaper krävs för att hantera maskinerna och dokumentera arbetsprocesserna.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med CNC-maskiner eller andra specialiserade produktionsmaskiner. Kunskap i att läsa och tolka tekniska ritningar kan ge dig en fördel. Erfarenhet av att arbeta med kvalitetskontroll och säkerhetsföreskrifter inom industrin är också önskvärt. Om du har genomgått ytterligare utbildningar inom automation eller teknisk utveckling, kan detta stärka din ansökan ytterligare.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
