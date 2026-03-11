Kommande uppdrag inom industrin i Ludvika
2026-03-11
Om kundföretaget
Vill du vara med och bygga framtidens energilösningar? ??
Vi söker personer till kommande uppdrag till spännande industrijobb i Ludvika!
Hos oss blir du anställd som konsult och arbetar ute hos ett världsledande industriföretag som utvecklar teknik för en hållbar framtid.
Vi letar efter dig som vill ta nästa steg - oavsett om du redan har erfarenhet från industri eller är nyfiken på att prova något helt nytt, vi försöker matcha din kompetens till rätt ställe!
Exempel på arbetsuppgifter som kan förkomma beroende på område.
Lager & materialhantering
• Plocka ihop material och fylla på till montörerna.
• Arbeta med truck (A1-A4, B1-B4, D1 beroende på roll) och ibland även travers.
• Lossning och lastning i godsmottagning.
• Viss variation mellan fysiskt arbete och administrativa uppgifter.
• Datorvana (SAP, Office) är meriterande.
• Kräver att man gillar tempo, samarbete och ordning.
Montering & produktion
• Montera delar och komponenter.
• Måleri
• Packa färdiga produkter för leverans.
• Följa instruktioner noggrant för att säkerställa kvalitet och säkerhet.
• Kräver noggrannhet, vilja att lära och en känsla för teamwork.
• Traverskort kan behövas direkt vid start.
Arbetstiderna varierar beroende på avdelning mellan: Dagtid, tvåskift, treskift, femskift, och natt.
Helgarbete förekommer.Profil
Vad vi söker:
• En lagspelare som gillar att samarbeta.
• Ansvarstagande och självgående, men inte rädd för att fråga när du behöver.
• Nyfiken, arbetsam och redo att lära dig nya saker.Kvalifikationer
• Krav
o B-Körkort
o Svenska i tal och skrift.
• Meriterande
o Truckkort.
o Traverskort.
o Datorvana är ett plus, särskilt om du jobbat i SAP.
o Industrivana
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper
Övrig information
Anstälning: Du blir anställd av oss på Konsultia och jobbar hos vårt kundföretag i Ludvika.
Anställningsform: Visstid, heltid.
Ansök senast 2026-04-15, intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi frågor kontakta Richard Heurlin Brückner, richard@konsultia.se
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se
