Komfortoperatör/ tågstädare till SJ
SJ AB / Städarjobb / Göteborg
2026-03-16
Vill du jobba med städning i en spännande miljö? Söker du trevliga kollegor och ett tre skiftarbete? Då ska du läsa mer om tjänsten som komfortoperatör hos oss på SJ. Varmt välkommen med din ansökan!
Din kommande roll I rollen som komfortoperatör ansvarar du tillsammans med dina kollegor för städningen av SJs tåg i Göteborgs depå. Ditt mål är att tågen ska vara rena och trygga för våra resenärer. Du kommer att städa tågen, rapportera problem och se till att tågen är bekväma för våra resenärer. Eftersom tågen kommer till depån och avgår dygnet runt, innebär jobbet att du arbetar i skift, helgerna fre-söndag. Det är viktigt att du är noggrann i ditt arbete och känner stolthet över att bidra till en positiv resupplevelse.
Förväntningar på den vi söker Dina personliga egenskaper är viktiga, vi söker dig som är flexibel, säkerhetsmedveten och noggrann. Du har hög arbetsmoral och en stark känsla för kvalitet, även när det är mycket att göra. Dessutom har du lätt för att samarbeta och kunna arbeta själv.
Minst 18 år gammal
Meriterande med erfarenhet inom städning
God kunskap i svenska, både i tal och för att kunna förstå instruktioner
B-körkort är ett krav för att kunna utföra tjänsten
Ansökan och information Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 3 april. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kontaktperson Dagmara Striktner, Dagmara.Striktner@sj.se
Intervjutillfällen: Fysiska intervjuer kommer att hållas den 7 och 8 April. Vi ser att du kan närvara någon av dessa dagar och visar giltigt arbetstillstånd under intervjun.
Urvalsprocessen: Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att genomgå en bakgrundskontroll, referenstagning samt en hälsoundersökning.
Anställningstart: Du börjar din anställning med en utbildningen med startdatum 5 maj.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7394476-1895499". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9800382