Kombinerad tjänst som Ungdomsarbetare och Familjebehandlare
Strömstads kommun, Individ och familjenheten / Behandlingsassistentjobb / Strömstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Strömstad
2025-09-11
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Individ och familjenheten i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Det finns nu en ledig tjänst i vårt resursteam inom Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. I resursteamet finns en alkohol- och drogterapeut, en psykiatrisjuksköterska och två behandlare som framförallt arbetar med vuxna och unga människor med missbruksproblematik samt två familjebehandlare. Vi utökar nu verksamheten med ytterligare en tjänst som kommer arbeta både förebyggande/uppsökande mot våra ungdomar samt med biståndsbedömda uppdrag som familjebehandlare.
Uppdraget innefattar att regelbundet vara på vår högstadieskola och gymnasieskola samt vår fritidsgård för att i samverkan arbeta förebyggande och uppsökande samt att på uppdrag från utredande socialsekreterare arbeta med barn och unga och deras familjer.
Verksamhetens uppdrag innefattar även att främja barns och ungdomars utveckling genom att tidigt förbygga och behandla problem som kan uppstå i en familj, ex i relation barn/ungdomar föräldrar. Allt arbete bedrivs ur ett barn- och ungdomsperspektiv och målsättningen är att barn och ungdomar ska få en fungerande vardag tillsammans med sina föräldrar. Vi arbetar såväl enskilt som i team beroende på hur våra uppdrag ser ut. Tjänsten kommer kunna innebära arbetstid på kväll och eventuellt helg vid behov.Kvalifikationer
* Socionom eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig.
* Socionom, socialpedagog eller liknande utbildning med inriktning mot socialt arbete med barn och unga och i deras familjer.
* Meriterande om du i tidigare yrkesroll har arbetat i samverkan med olika funktioner.
Vi söker dig som naturligt är van att arbete på ett främjande arbetssätt. Du trivs med att arbeta med olika professioner och verksamheter och kan se samarbetsmöjligheter. För att lyckas i rollen är din samarbetsförmåga, nyfikenhet och flexibilitet samt förmåga till självständigt arbete nyckelfaktorer.
Vi erbjuder dig en unik chans att verka i en till stor del myndighetsutövande verksamhet samtidigt som denna roll är en utförartjänst. Det ger dig olika perspektiv och chansen att verka inom ett kompetent team som ger dig en föränderlig och givande vardag!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C262619/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405) Arbetsplats
Strömstads kommun, Individ och familjenheten Kontakt
Enhetschef
Ulrika Berg Reinholdsson ulrika.reinholdsson@stromstad.se 0526-19181 Jobbnummer
9504032