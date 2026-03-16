Kombinerad tjänst Legitimerad Arbetsterapeut och MAR
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.
Beskrivning/Arbetsuppgifter
Gillar du utmaningar och att arbeta med förändringsarbete? Då kan du vara den vi söker till vårt härliga HSL-gäng? Sök då tjänsten och få en chans att jobba med oss.
Från 1 juli 2026 är det ett krav att alla kommuner ska ha en Medicinsk ansvarig för rehabilitering - MAR. I Perstorp har vi inte haft detta tidigare och nu söker vi dig som arbetsterapeut som är intresserad av att ha en kombinerad tjänst med ett MAR-uppdrag på 30% i tjänsten. Som MAR ansvarar du för att all rehabilitering i kommunen är säker, ändamålsenlig och håller hög kvalitet.
I Perstorp får man chansen att utveckla sin kunskapsbredd inom den kommunala verksamheten då man jobbar både inom särskilt boende, ordinärt boende och LSS/psykiatri. Här har du förutsättningar att kunna sätta din prägel på hur du vill jobba som arbetsterapeut och du kan vara med på den utmanande resan som den kommunala verksamheten står inför med mer avancerad sjukvård i hemmet och arbetet med god och nära vård.
Rehabgruppen, som är dina närmaste kollegor, består av 2 fysioterapeuter, 3 arbetsterapeuter samt 2 rehabassistenter.
Som arbetsterapeut hos oss i Perstorp arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med fysioterapeut. Du gör bedömning, träning, utvärdering och uppföljning samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån arbetsterapeutens förskrivningsrätt. I arbetet ingår även att informera, instruera och handleda personal, patienter och anhöriga med avseende på de rehabiliterande, förebyggande insatserna. Du kommer att vara delaktig i att medverka och undervisa i vår förflyttningsutbildning för omvårdnadspersonal.
I Perstorps Kommun arbetar vi med kvalitetsregister som BPSD, Senior Alert och Perstorp har för andra året i rad blivit utsedd till Guldkommun gällande Senior Alert arbetet på Säbo.
Då Perstorp är en mindre kommun förekommer arbete inom särskilt boende, hemsjukvård, LSS och social psykiatri. Nära samarbete sker med övriga professioner, arbete med team samt arbete med hemgångar och planering utifrån "Mina planer" när patienter ska hem från slutenvården.
Helgarbete förekommer ca 1 gång per år för varje medarbetare vid storhelger, då det handlar om att bevaka patienter som finns inskrivna på sjukhus och ev. kan bli utskrivna på helgen.
Dokumentation sker i verksamhetssystemet LifeCare.

Publiceringsdatum: 2026-03-16

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som har tidigare arbetat inom kommunal primärvård och känner dig trygg med det uppdraget. Detta behövs för att du även ska kunna ta dig an uppdraget som MAR i kommunen.
För uppdraget krävs även att du har förmågan att självständigt planera och organisera ditt arbete men att du även samarbetar bra med övriga funktioner både internt och externt. Du behöver vara flexibel då arbetsuppgifterna kan variera. Vi ser att du har ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med människor, du gillar och stimuleras av utmaningar och lägger stor vikt på ett gott bemötande. Anställningsvillkor
Urval och rekrytering till tjänsten sker löpande under annonseringstiden.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/19".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Perstorps kommun
(org.nr 212000-0910)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vård och omsorg, HSL

Kontakt
Linda Larsson, Leg. Fysioterapeut 0435-39152
