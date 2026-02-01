Kombinerad tjänst, inköp, butiksdemo och lager
Vi är ett företag som importerar och marknadsför konfektyr och kolonialvaror. Både egna varumärken och internationella varumärken vi ansvarar för på våra marknader.
Vi söker en mångsidig medarbetare som både kan arbeta fysiskt (lyfta, packa, sortera, lager) samt jobba med administration kring internationell handel (erfarenhet av arbete med import/frakt/tull är meriterande).
Du behöver ha goda kunskaper i engelska och gärna persiska för att fungera bra i vårat team.
Arbetet innebär både praktiskt lagerarbete, arbete på plats i våra kunders butiker (främst godis- och livsmedelsbutiker).
Du kommer också förstärka vårat team som genomföra demo, smakprovningar, produktpresentationer och aktiveringar. Både i shoppingcenter, på mässor och event. Vid marknadsföring/event kan olika kostymer förekomma (både byxor och kjol).
Arbetet utgår från vårt kontor och lager i Spånga men utförs över hela Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobb@us2u.se
Detta är ett heltidsjobb.
