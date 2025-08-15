Kombinerad Hantverkare & Säljare till Kamin- och Skorstensföretag
Kaminbutiken i Vedevåg AB / Murarjobb / Lindesberg Visa alla murarjobb i Lindesberg
2025-08-15
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
Platsannons: Kombinerad Hantverkare & Säljare till Kamin- och Skorstensföretag
Är du en händig person med känsla för service och gillar att arbeta med både händerna och människor? Då kan du bli en del av ett växande företag där du får kombinera hantverk med kundkontakt? Detta kan vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta i en varierande roll där du både får arbeta praktiskt ute på fältet och ta hand om kunder i vår utställningsvagn. Som kombinerad hantverkare och säljare kommer du att vara en viktig del av vår verksamhet och ansiktet utåt mot våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra förbesiktningar inför skorstensreparationer och kamininstallationer
Service och enklare reparationer av pelletskaminer
Montering av kaminer samt reparation av skorstenar
Bemanna och ta hand om kunder i vår utställningsvagn och i butik
Bli specialist på utvalda kaminer och hjälpa kunder att hitta rätt lösning
Vi erbjuder:
En spännande och varierande roll med stor flexibilitet
Internutbildning inom våra produkter och arbetsmoment
Möjlighet att utvecklas inom både försäljning och hantverk
Ett engagerat team med gott stöd från kollegor och ledning
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och gillar att jobba med kroppen
Har god social förmåga och trivs med att möta kunder
Är ansvarstagande, noggrann och självgående
Har B-körkort (Meriterande med BE eller B96)
Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete är det meriterande, men inget krav - vi lär dig det du behöver!
Din personlighet är av stor betydelse i denna roll.
Fysiskt stark då tunga lyft kan förekomma.
Du får ej vara höjdrädd, då vi bl.a. arbetar på hustak.
Kunna tala, läsa och skriva svenska flytande. Detta då du dagligen läser, kommunicerar med kunder och skriver rapporter.
Lön :
Fast lön med bonusmöjligheter, enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: stefan@kaminbutiken.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hantverkare och säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaminbutiken i Vedevåg AB
(org.nr 559180-0858) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Stefan Roos stefan@kaminbutiken.eu 070-1497240 Jobbnummer
9459464