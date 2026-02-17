Kombinationstjänst vaktmästeri, IT & stöd i verksamheten på Töjnaskolan
2026-02-17
Dina arbetsuppgifter
Är du en mångsidig person med ett intresse för både vaktmästeri och IT? Vill du vara en viktig del av Töjnaskolan där du kan bidra till en positiv och stimulerande lärmiljö? Då kan denna kombinationstjänst vara perfekt för dig!
I din roll kommer du att:
- Utföra vaktmästeriuppgifter som inkluderar underhåll och reparationer av skolans faciliteter för att säkerställa en trygg och funktionell miljö för elever och personal.
• Du ansvarar för att skolans lokaler och gemensamma ytor hålls i ordning och fungerar i vardagen.
- Erbjuda IT-support och hjälpa till med tekniska problem och skapa en effektiv användning.
- Delta aktivt i skolans verksamhet genom att stödja lärarna och samordna olika aktiviteter, vilket bidrar till en dynamisk och engagerande skolmiljö.
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt och en vilja att göra skillnad. Tillsammans kan vi skapa en inspirerande plats för lärande, där både personal och elever trivs och växer!
Kvalifikationer & förmågor
För att lyckas i rollen som vaktmästare med IT och stöd inom verksamheten på Töjnaskolan, söker vi en person med en rad kvalifikationer och förmågor som främjar en dynamisk och stödjande arbetsmiljö. Du bör ha:
- Relevant utbildning inom vaktmästeri, teknik eller IT-stöd.
- Stark teknisk kompetens och erfarenhet av att arbeta med IT-system.
- God kommunikationsförmåga i svenska, i både tal och skrift.
- En problemlösningsorienterad inställning och förmåga att hantera olika arbetsuppgifter samtidigt.
- Flexibilitet och önskan att lära dig nya färdigheter inom både vaktmästeri och IT.
- Engagemang för att skapa en trygg och inbjudande skolmiljö för eleverna.
Om du är en motiverad individ med passion för att stödja skolans verksamhet och har en önskan att utvecklas inom både praktiska och tekniska områden, är detta en fantastisk möjlighet för dig! Kom och bli en del av ett inspirerande team som gör skillnad varje dag!
Vi erbjuder
Hos Töjnaskolan erbjuder vi en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att kombinera dina intressen inom vaktmästeri, IT och verksamhetsstöd. Vi värdesätter våra anställdas utveckling och erbjuder:
- En inkluderande arbetsmiljö: Hos oss är alla välkomna, och vi strävar efter att skapa en positiv atmosfär där alla känner sig delaktiga.
- Engagerade kollegor: Du kommer att arbeta med ett passionerat team som stöder och inspirerar varandra i vardagen.
- Meningsfulla arbetsuppgifter: Ditt arbete kommer att ha en direkt påverkan på skolans verksamhet och elevers vardag, vilket skapar en känsla av mening och syfte.
Bli en del av vårt team på Töjnaskolan och bidra till en positiv och utvecklande miljö för både elever och personal!
Du kan ta kontakt med rekryteringsansvarig alt vår befintliga vaktmästare
Lars Landewall, vaktmästare telefon: 070-221 05 91
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/34".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mattias Eriksson 08-57923059 Jobbnummer
9747130