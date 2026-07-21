Kombinationstjänst SSK Avd 5 & Mag- och Tarmmottagningen
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-07-21
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
På Medicinkliniken i Region Kronoberg arbetar vi för att skapa vård av hög kvalitet, samtidigt som vi bygger en hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Här tas idéer tillvara och du får möjlighet att påverka både verksamheten och din egen professionella utveckling.
Teamarbete genomsyrar vår vardag. Vi arbetar nära över professionsgränserna i ett öppet och stöttande klimat där vi hjälper varandra och delar kunskap. Hos oss finns både erfarenhet och engagemang, vilket skapar trygghet för såväl patienter som kollegor. I den här tjänsten kombinerar du arbete på mottagning och avdelning, vilket ger dig möjlighet att följa patienterna genom olika delar av vårdkedjan och få en varierad arbetsvardag.
Vi söker en sjuksköterska som vill kombinera sin tjänst mellan avdelning 5 och mag- och tarmmottagningen. Fördelningen kommer vara ca 40% på mottagning och resterande del på avdelning 5.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Avdelning 5 är en specialiserad vårdavdelning där vi vårdar patienter med lungsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar samt andra internmedicinska tillstånd. Det ger en bred och varierad patientgrupp, exempelvis personer med KOL, lungcancer, andningssvikt och inflammatoriska tarmsjukdomar. Arbetet är omväxlande och sker nära patienten, med stöd av modern medicinteknisk utrustning.
Mag- och tarmmottagningen vårdar främst patienter med olika inflammatoriska tarmsjukdomar och leversjukdomar. Arbetet på mottagningen består av rådgivning via telefon och 1177, dagsjukvård, besök och uppföljning av läkemedelsinsättningar.
Tjänsten ger dig möjlighet att utvecklas inom både öppenvård och slutenvård. Du får en introduktion anpassad efter dina behov och stöd för att växa in i rollen. Nattarbete blir aktuellt först när du känner dig trygg i dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet av arbete inom sjukvården är meriterande men inget krav.
För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel och uppskattar variation i ditt arbete. Du har ett ödmjukt och respektfullt förhållningssätt i mötet med patienter, närstående och kollegor. Du samarbetar väl med andra, bidrar till en positiv arbetsmiljö och har alltid patientens bästa i fokus
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Schema.
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 470/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Maria Hammarroth maria.hammarroth@kronoberg.se +46470587086 Jobbnummer
10008534